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7 bin Metrekare Alana Sosyal Tesis

Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı parkında yapımına başlanan Güzide Sosyal Tesisleri’nde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

7 bin Metrekare Alana Sosyal Tesis

17 Nisan 2024 Çarşamba 22:32


  Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı parkında yapımına başlanan sosyal tesislerde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı Parkı içerisinde yapımına başlanan Güzide Sosyal tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu. Forekazık imalatının tamamlandığı ve akabinde temel imalatının başladığı Beylikbağı Güzide Sosyal tesislerinde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Bölgemize yakışacak sosyal tesisi, kültürel tesisi sizlerle buluşturmak için çalışmalarımız başladı. Kısa sürede yapımını tamamlayarak bölgenin ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edip insanlarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden bölgemize, Gebze’mize hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.  
  Beylikbağı Güzide Sosyal Tesisleri toplam 7 bin 50 metrekare alan içerisinde kafe ve restoran ve açık otopark gibi donatıları içerisinde barındıracak.  
                                  


İHA
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