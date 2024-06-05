Atıklardan Kıyafet Yapıp, Defilede Sergilediler

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver’ sloganıyla geniş katılımla gerçekleştirildi. Şenliğe ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra ilçe protokolü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Çevre bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının öneminin bir kez daha vurgulandığı etkinlik Eşrefbey İlköğretim Okulu önünden start alan çevre yürüyüşüyle başladı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda devam eden çevre şenlik etkinliği öğrencilerin sıfır atık ürünlerinden oluşan defile gösterimi, geri dönüşüm atık parkuru yarışları, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ve diğer etkinliklerle sürdü.

Törende konuklara ve öğrencilere hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Harikasınız çocuklar. Bugün yeni çarşı, eski çarşı sizinle hayat buldu, sizinle neşe buldu. Hepinizi ben yürekten kutluyorum. Değerli ilçe başkanımız, kadın kolları, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, STK’larımız ve geleceğimiz yarınlarımız ümidimiz olan gözümün nuru evlatlarımız. 'Bugün ne için mücadele ediyoruz?' diye soru sorsak, ilk cevap, 'çocuklarımızın geleceği, çocuklarımızın yaşayacağı güzel bir dünyayı onlara bırakmak, onlar için yarınları en güzel şekilde hazırlamak için mücadele ediyoruz' deriz. Evet, bir taraftan onların eğitimde sanatta, kültürde bilişimde en güzel şartlarda ortamlarda okumaları için gayret çaba sarf edeceğiz. Diğer taraftan onların iyi insan olması için de çaba göstereceğiz. Doğayı korumak zorundayız. Çevreyi korumak zorundayız. Belediye olarak bu yönde çalışmalara sizlerin de desteği ve duyarlılığıyla daha hız vereceğiz. Biz inanıyoruz ki; çevreye duyarlı bu hizmetler, toplumumuzda çevre bilincinin hızla gelişerek yayılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla olur. Çevre etkinliğimize desteklerinizden ve katkılarınızdan ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım” dedi.

Etkinliğe ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe kadın kolları başkanı Habibe Çırak, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğrenci velileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

İHA