YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Atıklardan Kıyafet Yapıp, Defilede Sergilediler

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver’ sloganıyla düzenlenen şenlik geniş katılımla gerçekleştirildi.

Atıklardan Kıyafet Yapıp, Defilede Sergilediler

05 Haziran 2024 Çarşamba 09:45

  Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver’ sloganıyla geniş katılımla gerçekleştirildi. Şenliğe ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra ilçe protokolü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.  Çevre bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının öneminin bir kez daha vurgulandığı etkinlik Eşrefbey İlköğretim Okulu önünden start alan çevre yürüyüşüyle başladı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda devam eden çevre şenlik etkinliği öğrencilerin sıfır atık ürünlerinden oluşan defile gösterimi, geri dönüşüm atık parkuru yarışları, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ve diğer etkinliklerle sürdü.  
  Törende konuklara ve öğrencilere hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Harikasınız çocuklar. Bugün yeni çarşı, eski çarşı sizinle hayat buldu, sizinle neşe buldu. Hepinizi ben yürekten kutluyorum. Değerli ilçe başkanımız, kadın kolları, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, STK’larımız ve geleceğimiz yarınlarımız ümidimiz olan gözümün nuru evlatlarımız. 'Bugün ne için mücadele ediyoruz?' diye soru sorsak, ilk cevap, 'çocuklarımızın geleceği, çocuklarımızın yaşayacağı güzel bir dünyayı onlara bırakmak, onlar için yarınları en güzel şekilde hazırlamak için mücadele ediyoruz' deriz. Evet, bir taraftan onların eğitimde sanatta, kültürde bilişimde en güzel şartlarda ortamlarda okumaları için gayret çaba sarf edeceğiz. Diğer taraftan onların iyi insan olması için de çaba göstereceğiz. Doğayı korumak zorundayız. Çevreyi korumak zorundayız. Belediye olarak bu yönde çalışmalara sizlerin de desteği ve duyarlılığıyla daha hız vereceğiz.  Biz inanıyoruz ki; çevreye duyarlı bu hizmetler, toplumumuzda çevre bilincinin hızla gelişerek yayılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla olur. Çevre etkinliğimize desteklerinizden ve katkılarınızdan ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım” dedi.  
  Etkinliğe ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe kadın kolları başkanı Habibe Çırak, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğrenci velileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ormanlar Onlara Emanet Ormanlar Onlara Emanet
Ormanya'nın Zengin Biyoçeşitliliği Kayıt Altına Alındı Ormanya'nın Zengin Biyoçeşitliliği Kayıt Altına...
Uçak Hangarı Kiralama Avantajları ve Dezavantajları Uçak Hangarı Kiralama Avantajları ve Dezavantajları
Çocuk Kulübü Öğrencileri Ve Velileri Piknikte Eğleniyor Çocuk Kulübü Öğrencileri Ve Velileri Piknikte...
Kadınlar Bu Oyunla Kuşakları Bir Araya Getirdi Kadınlar Bu Oyunla Kuşakları Bir Araya Getirdi
160 Yıllık Acı: Çerkesler, Atalarını Andı 160 Yıllık Acı: Çerkesler, Atalarını Andı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ormanlar Onlara Emanet
Kocaeli'de polis özel harekat ve jandarma özel hareket timleri muhtemel yangınları önlemek amacıyla ormanlarda...

Haberi Oku