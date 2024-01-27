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Çayırova'da Spor Salonu Ve Gençlik Merkezinin Yapımı Sürüyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası ile Gençlik Merkezi'ni yerinde inceleyerek projenin kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.

Çayırova'da Spor Salonu Ve Gençlik Merkezinin Yapımı Sürüyor

27 Ocak 2024 Cumartesi 13:36

  İlçedeki çocuklar ile gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren, bu doğrultuda da Çayırova’ya önemli eserler kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, inşaatı devam eden Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası Projesi ile Gençlik Merkezi Projesi’ni yerinde inceledi. İlk olarak Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesini inceleyen Başkan Çiftçi, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, çevre düzenleme ve iç tefrişat çalışmaları tüm hızıyla süren Gençlik Merkezi’ni de gezdi. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve çatı makasları takılan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesindeki çalışmaları yerinde gören Başkan Çiftçi, inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı. Proje, tamamlandıktan 9 branştan sporcu aynı anda antrenman yapabilecek. Projenin ilçeye spor alanında sınıf atlatacağını dile getiren Başkan Çiftçi, merkezin en kısa sürede tamamlanıp, Çayırovalıların kullanımına sunulacağını da belirtti. Tek katlı olarak inşa edilen içerisinde akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri, dersliklerin yer alacağı Gençlik Merkezi’ndeki çevre düzenleme ve iç tefrişat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, proje tamamlandıktan sonra, gençlerin kaliteli ve verimli zaman geçirebilecekleri mekana kavuşacaklarını belirtti. 
                                    


İHA
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