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Çölyak Hastalarına Destek

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan çölyak hastalarına glutensiz gıda kolisi desteği veriyor.

Çölyak Hastalarına Destek

03 Ocak 2024 Çarşamba 13:31

  Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, ilçedeki vatandaşa destek olma gayretini sürdürüyor. Bu bağlamda çalışmalarına aralıksız devam eden Çayırova Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına da destek oluyor. Besinlerde bulunan gluten isimli proteine karşı hassasiyeti bulunan vatandaşlara özel gıda paketi hazırlayan Çayırova Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına düzenli olarak glutensiz gıda kolisi veriyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belirlenen adreslere hazırlanan kolileri teslim ederek, çölyak hastası vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltiyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan glutensiz gıda kolilerinde, çubuk kraker, makarna, çikolata, un, tel şehriye, çikolatalı fındık kreması, Hindistan cevizli atıştırmalık, karışık un, kedi dili bisküvisi ve kek unu yer alıyor. Çayırova’da yaşayan çölyak hastaları bu uygulamadan memnun kaldığını belirterek teşekkür etti. 
                            


İHA
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