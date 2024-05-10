Gebze’nin O Mahallesine Tam Donanımlı Konsept Park

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Ulus Mahallesi’ne verdiği yeni nesil konsept park sözünü 2 ay gibi kısa sürede yerine getirerek mahallenin çocukları ve gençlerine armağan etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Ulus Mahallesi’nde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan yeni nesil konsept parkta incelemelerde bulundu. Verdiği park sözünü 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladığını ifade eden Başkan Büyükgöz,“Mahallemize bir sözümüz vardı, mahallemizde yaşayan evlatlarımıza park sözümüz vardı. 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak çocuklarımızla buluşturduk. Parkımız cıvıl cıvıl dolduran çocuklarımız, gençlerimiz keyif içerisinde oyun oynuyor, spor yapıyorlar. Hayırlı olsun, mahallelerimizi parklandırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Parkı dolduran ve gönüllerince oyunlar oynayan çocuklar, gençler ve onların aileleriyle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz’ün Ulus’a kazandırdığı konsept parkta; 200 metrekare basketbol sahası, 200 metrekare futbol sahası, 60 metrekare fitness alanı, 150 metrekare çocuk oyun alanı, bin 227 metrekare ise yeşil alan bulunuyor.

İHA