Körfez 2024 Kurtarma Tatbikatı gerçeği aratmadı

İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. 10 kurumun yer aldığı tatbikatta belirlenen 4 kurtarma senaryosu başarıyla icra edildi.

KURUMLARDAN KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı, Değirmendere Çınarlık Meydanında gerçekleştirildi. Tatbikata Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Deniz Polisi, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma birimi, Gölcük Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü, Gölcük-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, UMKE, Kocaeli Oksimed Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi katıldı.

4 KURTARMA SENARYOSU

İzmit Körfezi’nde yaşanması muhtemel doğal afet sonucu deniz kaza ve olaylarında arama ve kurtarma bağlısı unsurların yerel ve adli makamlar ile koordineli çalışma imkan kabiliyetlerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve çıktılarının alınması, acil durum malzeme ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen tatbikatta 4 kurtarma senaryosu gerçekleştirildi.

GERÇEĞİ ARATMADI

Tatbikattaki ilk senaryoda İzmit-Değirmendere hattında yolcu taşıyan yolcu motorunun Değirmendere iskelesine yanaşması esnasında iskeleye atlamaya çalışan bir kişi denize düşmtüğü ve soğuk suyun etkisiyle şoka girip bayılarak kaybolduğu varsayıldı. Kurtarma dalgıçlarının kayıp şahsı bulması üzerine mevkii markalanarak resmi ekiplere bilgi verildi. 2. senaryoda Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda denize giren kişinin yardım istemesi üzerine cankurtaranlar tarafından kurtarılması ve gerekli ilk yardım uygulaması canlandırıldı. Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda sportif dalış yapan 4 kişilik dalgıç grubundan bir kişinin enkaz içine girdiğinde meydana gelen düşük şiddetle deprem sonucunda enkaz altında kalması ve kurtarma dalgıçları tarafından kurtarılarak sahile çıkarılması, karada ilk yardım uygulanması ve acil durum yönetimi sonucunda profesyonel sağlık ekiplerine teslim edilmesi şeklindeki 3. senaryo da başarıyla icra edildi. 4. senaryoda ise Değirmendere sahil şeridinde deprem sonucu 5 metre derinlikte bina içinde hava boşluğunda yaşama tutunan vatandaşların sorunsuz bir şekilde su dışına çıkarılması, karada ilk yardım uygulanması ve acil durum yönetimi sonucunda profesyonel sağlık ekiplerine teslim edilmesi gerçekleştirildi.