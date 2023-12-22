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Abisine Kızınca 35 Aracın Camını Kırmış

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elindeki taşla sırasıyla 35 aracın camını kıran şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abisine Kızınca 35 Aracın Camını Kırmış

22 Aralık 2023 Cuma 14:12

 Abisiyle tartışan şüphelinin sinir krizi geçirerek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.  
 Olay, 21 Aralık günü Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan otoparkta meydana geldi. Aracını park eden sürücü, bir süre sonra geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Kendi otomobiliyle birlikte birçok aracın ön ve arka camının kırılmış olduğunu gören sürücü, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı tespitlerde 35 aracın kimisinin ön, kimisinin ise arka camının taşla kırıldığını tespit etti. 
 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları incelemeye aldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. adliyeye sevk edildi. Öte yandan, abisiyle tartışan F.A'nın sinir krizi geçirerek taşla araçların camını kırdığı ortaya çıktı. F.A.'nın olay esnasında alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olmadığı bildirildi. 
                               


İHA
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