IHAAW154910-ASA/26-12-2023

- Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada

(Fotoğraflı)

Cihan Atik - Binali Aslan

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastane nakil ambulansının çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ambulansın altında kaldığı ve aynı ambulansla hastaneye götürüldüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, 22 Aralık günü Cedit Mahallesi’ndeki Kocaeli Devlet Hastanesi'nin açık otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı otoparktan çıktığı esnada Sevim Karayel'e (68) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Karayel yere düşerken, üzerinden ambulans geçti. Yerde hareketsiz şekilde kalan Karyel'i fark eden sürücü ambulansı durdurdu. Sürücü panikle aşağıya inerek Karayel’in yanına gitti.

Aynı ambulansla hastaneye kaldırdı

Karayel’in yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar da kaza yerine geldi. Sürücü ve vatandaşlar ağır yaralanan Karayel’i, hasta nakil ambulansından indirilen sedyeye taşıdı. Aynı ambulansla hastaneye kaldırılan Karayel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmit ilçesi Orhaniye köyünde ikamet eden Sevim Karayel’in evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, yaşlı kadının dönüş yapan ambulansın altında ezildiği anlar yer alıyor. Ayrıca çevredeki vatandaşlar ve sürücü tarafından aynı ambulansa taşınan yaşlı kadının hastaneye götürüldüğü anlar da görüntüye yansıyor.

İHA