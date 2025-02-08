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ASAYİŞ:
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Cinayetin ardından kan donduran paylaşım

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medya hesabından zanlı, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle" paylaşımı yaptı.

Cinayetin ardından kan donduran paylaşım

08 Şubat 2025 Cumartesi 11:42

 Olay önceki gün Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki spor salonunda çalışan Velican Aras, tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren Alihan Ş. ile tartıştı. Olay yerinden ayrılıp tekrar gelen Alihan Ş., spor salonunun önünde duran Velican Aras’a ateş açtı. Ağır yaralanan Aras, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Velican Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Alihan Ş. ile otomobili kullanan kardeşi gözaltına alındı. Zanlı Alihan Ş. (21), cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" paylaşımında bulundu. 
  Olayla ilgili inceleme sürüyor. 


İHA
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