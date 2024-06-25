500 Büyük’te 80 Kocaeli firması















İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2023’te Kocaeli’den 80 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli bu yıl 80 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, geçen yıl üçüncü sırada bulunan Ford Otomotiv Sanayi bu yıl ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 80 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 38 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2023 yılında 80 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İşte listeye giren sanayi kuruluşlarımız;

500 BÜYÜK’TE YER ALAN SANAYİ KURULUŞLARIMIZ





Genel Sıra No Kuruluş Adı 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 13 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 14 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 16 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 25 Aygaz A.Ş. 27 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 32 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 37 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 38 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 39 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 41 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 45 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 46 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 47 OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 55 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 69 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 75 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 77 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 80 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. 94 İpragaz A.Ş. 97 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 102 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 104 Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. 106 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 120 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 121 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 130 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. 134 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 135 Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. 143 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 146 Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. 154 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. 159 İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. 160 Deva Holding A.Ş. 162 Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 163 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 184 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. 188 Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. 205 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 207 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. 213 Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 220 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 226 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 230 Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 242 Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. 250 Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. 258 Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 265 Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 271 Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. 272 ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. 279 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. 282 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 285 Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. 293 Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. 299 Farplas Otomotiv A.Ş. 321 Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. 329 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. 335 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. 343 Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 351 Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş. 353 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. 354 Ağır Haddecilik A.Ş. 355 Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. 366 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 370 BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 377 CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. 385 Nuh Beton A.Ş. 391 Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 392 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 400 Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. 405 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. 410 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. 422 Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. 429 İzocam Tic. ve San. A.Ş. 436 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. 438 Essel Selüloz ve Kağıt San. Tic. A.Ş. 455 Torun Metal A.Ş. 475 Bekaert Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. 484 Hektaş Ticaret T.A.Ş.



































































































































































































