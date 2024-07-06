Başkan Bulut, Haziran ayı ihracat verilerini değerlendirdi

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Ticaret Bakanlığı’nın Faaliyet İllerine Göre İhracat verilerini değerlendirdi. Haziran ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre %10,6 oranında azalışla 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Bulut, “İthalatımız ise %4,1 oranında azalışla 25 milyar 4 milyon dolar olmuştur. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise, ihracat %2,0 oranında artışla 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat %8,5 oranında azalışla 168 milyar 686 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.





İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 494 milyon dolar), ABD (1 milyar 227 milyon dolar) ve İngiltere (973 milyon dolar) oldu. Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 150 milyon dolar), Diğer Avrupa Ülkeleri (2 milyar 799 milyon dolar) ve Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (2 milyar 778 milyon dolar) olmuştur.





FAALİYET İLLERİNE GÖRE İHRACAT

2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul %17,7 azalış ve 4 milyar 31 milyon dolarla birinci sırada ve Kocaeli %8,8 azalış ve 2 milyar 231 milyon dolarla ikinci sırada yer almaktadır. Kocaeli'yi İzmir, Bursa ve Ankara takip etmektedir. Kocaeli, en fazla ihracatı 87 Motorlu kara taşıtları faslı (715 milyon 553 bin dolar) ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (303 milyon 951 bin dolar) ve 85 Elektrikli makine ve cihazlar faslı (161 milyon 777 bin dolar) takip etmektedir. Kocaeli en fazla ihracatı İngiltere (244 milyon 802 bin dolar) ile yapmış olup, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (141 milyon 122 bin dolar) ve Slovenya (134 milyon 631 bin dolar) takip etmektedir.





BAYRAM TATİLİ VE 5 HAFTASONU ETKİSİ

Haziran ayında 9 günlük bayram tatili yanında, ihracatın düşük gerçekleştiği 5 hafta sonu bulunurken, bayram haftası hariç ihracatın hafta içi en yüksek yapıldığı (perşembe ve cuma) iki iş gününün eksik olması, negatif takvim etkisi olarak ortaya çıkmıştır. Böylelikle, haziranda ihracatımız yüzde 10,6 düşüşle 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kocaeli Ticaret Odası olarak ihracatımızı katma değerli ve yüksek teknolojili sektörlere yönlendirmek, ihraç edilen mal ve hizmetleri çeşitlendirmek, üreticilerimizi korumak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.