BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN, ASKON KOCAELİ’YE ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ASKON Kocaeli Şube Başkan’ı Fatih Işık ve Yönetiminin misafiri oldu. Ziyarette konuşan Büyükakın, “Her STK’nın bu sürece katkısı kritik; yeni dönemde de birlikte çalışmayı sürdürecek, şehrimizi yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz.” dedi.



İş insanları dernekleri arasında Türkiye’de teşkilatlanmasıyla ilk üçe giren ASKON’un bugün Türkiye çapında 13 binden fazla kurumsal üyesi ve toplamda 1 milyondan fazla istihdamı sağlayan iş gücü ile ülkemize 15 milyar dolarlık ihracat katkı payı bulunmaktadır. Anadolu’nun farklı kentlerinde 45 civarı temsilcilikleri bulunan ASKON’un Kocaeli Şubesi, faaliyete geçtiği günden beri önemli isimleri misafir etmektedir. Başkan Fatih Işık ve Yönetiminin sıradaki önemli misafiri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın oldu. Şube binasında gerçekleşen ziyarette ASKON Kocaeli Yönetimi hazır bulundu.





ASKON Kocaeli Şube Başkanı Fatih Işık, ASKON Kocaeli’nin faaliyetleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra yaptığı konuşmada “ASKON çatısı altında Kocaeli Şube olarak ülkemiz ve milletimiz yararına hizmet vermeye çalışmaktayız. ASKON Kocaeli halihazırda 110 üyesi ve toplamda 5700 çalışan sayısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin ilk 500’üne giren 5 şirketimiz bulunmaktadır. Üye firmalarımızın toplam cirosu yaklaşık olarak 35 Milyar TL’ye tekabül etmektedir. Bu rakamların %40’ı ihracatımızı içermektedir. Günden güne de bu rakamlar artış göstermeye devam edecektir. 2022 yılında Kocaeli, 37,7 Milyar Dolar ihracatıyla en çok ihracat yapan ikinci şehir olmuştur. 2024 yılında hedefimiz bu rakamı daha da yukarılara çıkarmaktır. Kocaeli’nin, Kocaelili müteşebbislerimizin, sanayicilerimizin Türkiye için ne ifade ettiğini çok net biliyoruz. Bizler Kocaeli’yi tüm sektörlerde öne çıkan güçlü yönleriyle, imajı yüksek bir şehir olarak yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Işık ve Yönetimi; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başlatmış olduğu, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesini yerinde görme imkanı bulduklarını, deniz ekosistemine önemli zarar veren çamurun böyle büyük bir çalışma ile yönetildiği için takdirlerini sunduklarını Başkan Büyükakın’a iletti.





Başkan Büyükakın “Türkiye’nin en büyük çevre projesini başlattık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeye toplamda 40 Milyon Dolar katkı veriyor. Geleceğe yatırım yaparak Körfezi eski günlerine kavuşturacağız. İzmit Körfez’ini dev bir akvaryum haline getireceğiz.” şeklinde konuştu.





ASKON Kocaeli Üyeleriyle şehrimiz için belirledikleri hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonlarını paylaşan Başkan Büyükakın, “Gece gündüz demeden Türkiye Yüzyılı’nın inşası için koşturuyoruz. Gündemimizde sadece hizmet, eser ve icraat var. Deprem en önemli gündemimiz. Kentsel yenilenme için el birliğiyle çalışmalıyız. 1999 öncesi riskli binaları taradık. Şehrimizi hızlıca dönüştürebilmek için herkesin desteğine ihtiyaç var. Birlikte hareket edip geleceğimizi doğru yönetmeliyiz. Her STK’nın bu sürece katkısı kritik; yeni dönemde de birlikte çalışmayı sürdürecek, şehrimizi yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz.” dedi.





ASKON Kocaeli Yönetimi, Başkan Büyükakın’a kendileriyle paylaştıkları Türkiye ve şehrimizin gelecek Yüzyılı vizyonlarını takdir ettiklerini ve desteklediklerini beyan ettiler. Ziyaret, ASKON Kocaeli Şube Başkan’ı Fatih Işık’ın, Kocaeli Büyükşehir Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a hediye takdimi sonrası çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.













