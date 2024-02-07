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Çiftçilere Tohum ve Gübre Desteği

Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu ve katı organomineral taban gübresi desteği sağlanacak. Projeyle 50 bin dekar mısır tarlası desteklenecek.

Çiftçilere Tohum ve Gübre Desteği

07 Şubat 2024 Çarşamba 10:13


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği, "2024 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında, çiftçilere tohum ve katı organomineral taban gübresi desteğinde bulunacak. Yüzde 50 hibeli destek doğrultusunda üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 1200 ton katı organomineral taban gübresi ile 100 ton (6500 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği verilecek. Proje doğrultusunda, Kocaeli genelinde yaklaşık 50 bin dekar mısır tarlasının desteklenmesi hedefleniyor. Destek kapsamda, üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2024 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile belirlenen yerlere talepte bulunabilecek.

Talepler alınmaya başladı
İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Kartepe, Gölcük ilçelerindeki çiftçiler müracaatlarını, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasında, 7-16 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçesindeki üreticiler taleplerini 7-9 Şubat tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Gebze hizmet binasında gerçekleştirebilecek. Kandıra ilçesindeki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasında 7-16 Şubat tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Karamürsel ilçesindeki üreticiler de müracaatlarını, Karamürsel Belediyesinde 9 Şubat Cuma günü yapabilecek.

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İHA
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