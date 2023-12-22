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Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Meyve Fidanı Dağıtımı Başladı

Kocaeli'de "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması, kivi, ahududu ve böğürtlen fidanları dağıtımı başladı.

Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Meyve Fidanı Dağıtımı Başladı

22 Aralık 2023 Cuma 14:15

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Meyveciliği Geliştirme Projesi yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması, kivi, ahududu ve böğürtlen fidanı desteği veriliyor. Büyükşehir ekipleri yaklaşık 20 bin meyve fidanını üreticilere teslim etmeye başladı. 
 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesiyle müracaat eden 200 çiftçiye, yüzde 50 hibeli 10 bin Trabzon hurması, 4 bin ahududu, 4 bin böğürtlen ve 2 bin kivi olmak üzere toplam 20 bin meyve fidanının dağıtımına başlandı. Üreticiler, fidanlarını eski itfaiye binasının arkasında bulunan A Takımı’na ait depodan teslim alabilecek. 
 Üreticiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği yüzde 50 hibeli meyve fidanı desteğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. 
 İzmit Akmeşe’de çiftçilik yapan Nezir Yakar, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı tarımsal desteklerden, üreticiler olarak çok büyük fayda gördüklerini belirterek, "Başkanımıza bizlere sağladığı meyve fidanı desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz üreticiler destek verildikçe, üretim yapmaya devam edeceğiz" dedi. 
 Derinceli üretici Recep Ünlü ise Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli fidan desteğinden yararlandığını belirterek, "40 tane Trabzon hurması aldım. Fidanları Kandıra’da tarlama dikeceğim. Başkanımızdan Allah razı olsun. Sonsuz teşekkürler ederim. Meyve fidanları inşallah herkese hayırlı olsun, bereketli olsun" diye konuştu. 
                            


İHA
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