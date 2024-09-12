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Çiftçiye Sonbahar Tohum Desteği

Kocaeli'de çiftçilere sonbahar döneminde yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak.

Çiftçiye Sonbahar Tohum Desteği

12 Eylül 2024 Perşembe 12:25

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği, "2024 yılı Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında, çiftçilere tohum desteğinde bulunulacak. 
 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, yaklaşık 3 bin çiftçiye arpa, sütotu ve yem bezelyesi tohumlarından oluşan tohum desteği verilecek. Destek kapsamında, üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle belirlenen yerlerde talepte bulunabilecek. 
 Destekten yararlanmak isteyen İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Kandıra'daki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi'nin yeni hizmet binasında bulunan Büyükşehir hizmet birimine 20 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar belgeleriyle müracaat edebilecek. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki çiftçiler 16-17 Eylül tarihleri arasında Büyükşehir Gebze Hizmet Binası, Karamürsel ilçesindeki üreticiler ise 19-20 Eylül tarihleri arasında Karamürsel KO-MEK binasında talepte bulanabilecek. 


İHA
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