Coşkunlar İnşaat, 40. Yılını yeni adresinde açılışla kutlayacak…

Gebze’nin inşaat sektöründeki köklü firmalarından birisi olan Coşkunlar İnşaat Yapı, Elektrik Pazarlama kuruluşunun 40. Yılı nedeniyle Sultan Orhan Mahallesi’nde showroom binasını hizmete açıyor.

İnşaat sektörüne malzeme temin etmek amacıyla 40 yıl önce ticaret yaşamına atılan Coşkunlar 40. hizmet yılını Sultan Orhan Mahallesi Eski Bağdat Caddesi No 4'deki adresinde yapımını tamamladıkları showroom binasıyla taçlandırıyor. Coşkunlar Yapı'nın 40. yılındaki yeni yatırımı sektöre ticari canlılık kazandırması bekleniyor.

BABA VE OĞUL COŞKUN, YENİ SHOWROOM’U TANITTI

İnşaat, Yapı-teknik, elektrik alanlarında çok sayıda yerli ve yabancı firmanın bayiliğini yapan, bölgesel bir açılım sağlayan Coşkunlar basın mensuplarına açılışını yapacakları showroom ile ilgili bilgiler verdi. Aile şirketi hüviyeti taşıyan Coşkunlar’ın yeni devreye girecek showroomlarında düzenlenen basın toplantısında Firma’nın Kurucusu Telat Coşkun, oğlu Yasin Coşkun ile birlikte basının karşısına çıktı.

7 MART’DA TÖRENLE HİZMETE AÇILACAK

Eşi ve çocukları ile birlikte Coşkunları kendi alanlarında başarıya taşıyan Telat Coşkun, “ 40 yıllık bir ticari hayatımız var. Gebze’de bu sektörde önemli adımlar attık. Sultan Orhan Mahallesi’nde kurduğumuz showroom ile Gebzelilere ürünlerimizi sergileme olanağı bulacağız. 7 Mart tarihinde yapılacak açılışımıza bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi.

AFGANİSTAN’DAN YATIRIM DAVETİ…

Şimdiye kadar bir merkez bina, iki şube ile hizmet veren Coşkunlar 7 Mart tarihinde yapacakları showroom açılışı ile hizmet ağızını bir adım daha ileriye taşımış olacaklar. Yerli ve yabancı firmalarla yeni anlaşmalar yapan Coşkunlar’ın önümüzdeki süreçte yurtdışına da açılacağı bu yönde adımlar attığı belirtildi. Telat Coşkun, “ Gebze’de faaliyet gösteren firmaların yurt içine ve yurt dışına açılmaları herkesin ortak çabası. Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapacağız. İlk planda Afganistan’dan gelen bir grup yatırımcı ile görüşme yaptık. Süreç içerisinde firmamızın yüzünü yurt dışına da dönük hale getireceğiz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısının ardından Telat Coşkun açılışı yapılacak showroom ile ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı, hizmete alınacak bina gezildi.