Coşkunlar Yapı iş vesiyaset dünyasını buluşturdu

Batı yakasının en büyük Yapı Marketlerinden birisi konumunda bulunan Coşkunlar İnşaat Yapı, Elektrik Pazarlama Sultan Orhan Mahallesi’nde showroomlarını görkemli bir açılışla hizmeti aldı. Açılışa iş dünyası, siyasetçiler ve bürokratlar büyük ilgi gösterdi.

İnşaat sektöründe marka haline gelen bölgenin en güçlü Yapı Marketlerinden birisi olan Coşkunlar düzenlenen törenle açılışını yaptı. Sultan Orhan Mahallesi’nde showroomlarını açan Coşkunlar bu alanda iddialı olduklarını da gösterdi.

Coşkunlar showroom ’un açılışına kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. AK Parti Kocaeli Milletvekilli Cemil Yaman, CHP Kocaeli Mİlletvekli , Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, eski bakanlardan Fikri Işık, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Belediye Başkan adayları Sadık Güvenç, Kamil Ergün, STK ile Kültür Dernekleri Başkanları, AK Parti ilçe Başkanı Recep Kaya, CHP ilçe başkanı Gökhan Orhan, Şahin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kâşif Şahinkesen, belediye meclis adayları, firma yöneticileri ile birlikte kalabalık bir davetli topluluğu iştirak etti.

Coşkunlar İnşaat Yapı, Elektrik Pazarlama’nın yönetim kurulu başkanı Telat Coşkun tüm konukları ile yakından ilgilenirken, Coşkun ailesi de açılış boyunca misafirlerinin rahat etmesi için yoğun bir çaba harcadı.

TALAT COŞKUN TEŞEKKÜR ETTİ

Açılışın ilk konuşmasını yapan Telat Coşkun firmalarının 40 yıllık serüveninden kısaca bahsederek yeni yatırımlarla hizmet ağını geliştirdiklerini bölgede bulunan şubelerine Yapı Market eklediklerini söyledi. Coşkun açılışı yapılan showroom içerisinde inşaat ve yapı sektöründe faaliyet gösteren yeri ve bayancı firmalarının ürünlerinin teşhir edildiği alanlar bulunduğunu belirterek konuklarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’de yaptığı konuşmada bu tarz yatırımların Gebze ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirterek Coşkunlar ailesini tebrik etti.

ÇİLER: GEBZE EKONOMİK KRİZ TANIMAZ

Eski GTO Başkanı, CHP’nin Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’de konuşmasına Coşkun ailesini tebrik ederek başladı. Gebze’nin bütün ekonomik sıkıntılara ve koşullara rağmen, hizmet alanını genişleten, yatırım yapan, istihdama yönelik adımlar atan bir bölge olduğunu dikkat çekti. Çiler, “ Coşkun ailesine başarılar diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Açılışa katılan kadınların 8 Mart Dünya Emekçiler Günü’nü tebrik ediyorum. Yaklaşan Ramazan’ın ülkemize hepimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

YAMAN: BAŞARILI BİR AİLE ŞİRKETİ

Açılıştan önce son konuşmayı yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman Telat Coşkun ve aileyi yakından tanıdığını belirterek hem tebrik etti, hem de ailenin önümüzdeki süreçte yeni yatırımlara imza atacağına inandığını söyledi. Bu firmanın aile işletmesi olması sebebiyle yıllarca Gebze’ye hizmet edeceğinin de altını çizdi.

MÜFTÜ DUA ETTİ, KURDELE KESİLDİ

Açılıştan hemen önce Gebze Müftüsü Mahmut Çakır dua etti. Çakır açılan işletmenin hayırlı ve bereketli olmasını temennisinde bulundu. Duanın ardından törene katılan yöneticiler kurdeleyi keserek açılışı yapılan binayı bir süre gezdiler. Telat Coşkun çok katlı showroom ile ilgili bilgiler aktarırken, açılışa katılan konuklara ikramlar yapıldı. Açılış nedeniyle yoğun bir tempoya giren siyasette bir süre bu çalışmalara ara verirken, törene katılan tüm siyasi partilerin aday ve yöneticilerin birbirleri ile olan sıcak görüşmeleri ve diyalogları da ilgi ile izlendi.

Açılıştan hemen sonra da konukları ile yakından ilgilenen Coşkun ailesinin mutluluklarını kendilerini açılışta yalnız bırakmayan dost ve arkadaşları ile paylaşmaya devam etti. (ÜMİT ÜLKER)