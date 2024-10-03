EK ZAM VE REFAH PAYI ÖDENMELİ

Eylül ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK ) tarafından kamuoyuna açıklaması nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı açıklama yaptı.

EYLÜL AYI ENFLASYONU

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Körfez devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını İlçe Temsilcisi ve İş Yeri Temsilcileri ile birlikte ziyaret etti. Şube Başkanı Ömer Çeker ziyaret sonrası TUİK tarafından açıklanmış olan Eylül ayı enflasyonu hakkında açıklama yaptı.

TUİK EYLÜL ENFLASYONUNU ACIKLADI.

Şube Başkanı çeker yapmış olduğu açıklamada, Sağlık Çalışanları yüksek enflasyon nedeniyle temmuz zamlarının eridiğini ve yoksullaştıklarını ifade etmektedirler. Enflasyon farklarının aylık ödenmesini talep etmekteler. “TÜİK‘in eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıkladı. Buna göre eylül ayında mal ve hizmet fiyatları ortalama %2,97 oranında artarken yıllık enflasyon da %49,38 olarak belirlendi. Temmuz ayından bugüne kadar resmi enflasyon %8,93 olurken, memurlara yapılan %10 zamdan geriye sadece 1 puan kaldı.

FİYAT ARTIŞLARI

2024 yılının sona ermesine 3 ay kala, kamu çalışanlarının maaşlarının bu yıl da eriyeceği, alım güçlerinin düşeceği kesinleşti. Her ne kadar enflasyonun düşüş eğilimine girdiği ifade edilse de beklentilerin üstünde gerçekleşen eylül enflasyonu, önümüzdeki dönemde de fiyat artışlarının en büyük sorunlarımızdan biri olacağını gösterdi.

GERÇEK ENFLASYONU ÖLÇMEK

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin yapmış olduğu piyasa araştırmasına göre mutfak masraflarında yaşanan gerçek enflasyonu ölçmek adına belli dönemlerde zincir marketlerden aynı marka ve miktarlarda ürünleri alarak değerlendirme yapmaktadır. Buna göre hazırlanan alışveriş sepeti 2022 yılının mart ayından bugüne değin %296,3 oranında artış göstermiştir. Bu da son 1,5 yılda market harcamalarının aylık ortalama %15 dolayında zamlandığı anlamına gelmektedir.

ÖRTÜŞMEMEKTEDİR.

TÜİK’in açıkladığı enflasyonla market kasalarında görülen enflasyon örtüşmemektedir. Dolayısıyla mutfak enflasyonu, resmi enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşmektedir. Bu durum, kamu çalışanlarının Sağlık çalışanlarının alım gücünü ciddi şekilde azaltmakta ve günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle resmi enflasyon hedeflerine bağlı olarak yapılan maaş zamları, memur ve emeklilerimizin reel enflasyon karşısında güçsüz duruma düşmesine neden olmaktadır.

EK ZAM VE REFAH PAYI

Bu sebeple dönem sonunda yapılacak enflasyon farkı ödemesinin kamu çalışanlarının maaşlarındaki reel erimeyi kapatamayacağı, hiçbir zaman tutmayan enflasyon hedefine bağlı olarak belirlenen maaş zamlarının memurları memnun etmeyeceği ortadadır. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen olarak, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sürecinde ek zam ve refah payı taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz.

REFAH SEVİYESİNİN KORUNMASI

Sağlık çalışanlarının ve kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunması ve iyileştirilmesi için Kamu işvereninden ek zam talep ediyoruz. Ekonomik zorlukların yoğun olarak hissedildiği bu dönemde mutfak harcamalarına aylık ortalama kümülatif %15 zam geldiği göz önünde bulundurulduğunda hem gelir dağılımında adaletin sağlanması hem de memurlarımızın refah seviyesinin korunması adına gerçek enflasyona ek olarak refah payının da maaşlara yansıtılmasını istiyoruz. Sağlık çalışanları ve kamu çalışanlarının verimli bir biçimde hizmet üretmesi ve ailelerinin geçimlerini sağlamaları için bu taleplerin karşılanması elzemdir.

MAKAS GİDEREK AÇILMAKTA

Yaşadığımız yüksek enflasyon ortamında Sağlık çalışanları ve kamu çalışanlarının maaşlarının hızla erimesi, mutfak enflasyonu ile resmi enflasyon arasındaki makasın giderek açılması yalnızca memurlar ve sağlık çalışanlarının değil, dolaylı olarak tüm toplumu olumsuz etkileyen bir durumdur. Yüksek enflasyondan dolayı yoksulluk hem derinleşti, hem de yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda, hükümetin taleplerimize olumlu yanıt vermesini ve kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunmasını bekliyoruz.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.