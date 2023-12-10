GOSB Teknopark’ta ‘KOSGEB Teknoyatırım Desteği’ Anlatıldı

GOSB Teknopark ve KOSGEB iş birliği ile Teknoyatırım Desteği Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli KOSGEB Batı Bölge Müdürü Hakan Demirci’nin sunumuyla gerçekleşen toplantıda, Ar-Ge, Ür-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlayacak Teknoyatırım programı hakkında GOSB Teknopark firmalarına detaylı bilgi verildi.

GOSB Teknopark ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Kocaeli KOSGEB Batı Bölge Müdürü Hakan Demirci, GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Akşit, GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, KOSGEB yetkilileri ve GOSB Teknopark firmaları katıldı.

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, Ar-Ge’si biten firmalara KOSGEB tarafından Teknoyatırım desteği verildiğini öğrendiklerini ve bu destekten GOSB Teknopark firmalarının yararlanması gerektiğinin altına çizdi. Çemberci, Teknoyatırım Desteği programının hem firmalara hem de teknoparka kazanç sağlayacağını vurguladı.

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci’nin konuşmasının ardından Kocaeli KOSGEB Batı Bölge Müdürü Hakan Demirci, programa yönelik ilerlemeleri ve geleceğe yönelik planlamaları konu alan bir sunum yaptı. Sunumun ardından firmaların sorularına yanıt verildi.



