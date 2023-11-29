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GTO Başkanı Aslantaş Azerbaycan İş Forumu’nu değerlendirdi

Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş Azerbaycan İş Forumu’nu değerlendirdi.

GTO Başkanı Aslantaş Azerbaycan İş Forumu'nu değerlendirdi

29 Kasım 2023 Çarşamba 14:28

 Gebze Ticaret Odası olarak, ortak tarihin ve kültürel bağların olduğu, Türkiye ile dostluk köprüsünü yıllardır güçlü bir şekilde sürdüren Tek Millet İki Devlet bilinciyle kardeş ülke Azerbaycan'da önemli temaslarda bulunduğumuz yoğun bir program gerçekleştirdik.
 
TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun müsaadesi, Yönetim Kurulumuzun oy birliği kararı ve KOSGEB Gebze Müdürümüz Sn. Hakan Demirci’nin desteğiyle Azerbaycan iş gezimizi tamamladık. Oda tarihinin en katılımlı iş gezisinin sorunsuz ve çok verimli iş bağlantıları ile sonuçlanması, oda görevlerinden olan üyelerini yurt dışı pazarlarına açılmasını sağlamak ve iş bağlantıları oluşturmak konusuna ilişkili olarak Üyelerimizin yaptığı ön anlaşmalarla başarıyla gerçekleştirdiğimiz programımız bizleri ziyadesiyle onurlandırmış ve mutlu etmiştir.


 
Şu ana kadar 12 firmamızın prensip anlaşması yapması ve açılan bu kapının yeni anlaşmalara zemin hazırlaması açısından çok kıymetli bir iş forumu olmuştur. Bu görüşmelerin sonunda yaşanan başarı, üyelerimizin ticaret ve üretimlerini arttırmak, ürettiklerini ihraç etmek için yeni iş ziyaretlerine ilave bir motivasyon sağlamıştır.
 
Azerbaycan tarafından çok sıcak ilgi ile karşılanmamız, Türkiye Bakü Büyükelçiliği’ne, Azerbaycan Türk İş Adamları Derneği’ne (ATİB), Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Kuruluşları Konfederasyonu’na (ASK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı’na (KOBİA) ve Azerbaycan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)’a gösterilen ilgi, sıcaklık ve misafirperverliklerinden dolayı müteşekkir olduğumuzu bildirir; bu iş gezimizde heyetimizde yer alan Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, ASELSAN yetkililerine, Gebze Teknik Üniversitemize, OSB Başkanlarımıza ve temsilcilerine, TOBB Uyum Merkezi Müdürlüğü’ne, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza, Gebze OTO Sanayi Sitemize, STK Temsilcilerimize, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Meclis ve Meslek Komite Üyelerimize, Genel Sekreterimize, Oda personelimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletirim.
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