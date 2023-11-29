GTO Başkanı Aslantaş Azerbaycan İş Forumu’nu değerlendirdi

Gebze Ticaret Odası olarak, ortak tarihin ve kültürel bağların olduğu, Türkiye ile dostluk köprüsünü yıllardır güçlü bir şekilde sürdüren Tek Millet İki Devlet bilinciyle kardeş ülke Azerbaycan'da önemli temaslarda bulunduğumuz yoğun bir program gerçekleştirdik.

üyelerini yurt dışı pazarlarına açılmasını sağlamak ve iş bağlantıları oluşturmak konusuna ilişkili olarak Üyelerimizin yaptığı ön anlaşmalarla başarıyla gerçekleştirdiğimiz programımız bizleri ziyadesiyle onurlandırmış ve mutlu etmiştir.





TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun müsaadesi, Yönetim Kurulumuzun oy birliği kararı ve KOSGEB Gebze Müdürümüz Sn. Hakan Demirci’nin desteğiyle Azerbaycan iş gezimizi tamamladık. Oda tarihinin en katılımlı iş gezisinin sorunsuz ve çok verimli iş bağlantıları ile sonuçlanması, oda görevlerinden olanveoluşturmak konusuna ilişkili olarak Üyelerimizin yaptığı ön anlaşmalarla başarıyla gerçekleştirdiğimiz programımız bizleri ziyadesiyle onurlandırmış ve mutlu etmiştir.

Şu ana kadar 12 firmamızın prensip anlaşması yapması ve açılan bu kapının yeni anlaşmalara zemin hazırlaması açısından çok kıymetli bir iş forumu olmuştur. Bu görüşmelerin sonunda yaşanan başarı, üyelerimizin ticaret ve üretimlerini arttırmak, ürettiklerini ihraç etmek için yeni iş ziyaretlerine ilave bir motivasyon sağlamıştır.