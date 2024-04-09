banner1008
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gübre Desteğine İlgi Yoğun

Kocaeli'de tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yüzde 50 hibeli organomineral gübre desteğine üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Gübre Desteğine İlgi Yoğun

09 Nisan 2024 Salı 14:13


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral (kükürt, 8-20-0+10) gübre desteği sağlıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce Kocaeli genelinde yürütülen proje doğrultusunda, gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin başvuruları tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gübre dağıtımı belirlenen program dahilinde Ramazan Bayramı’ndan sonra başlayacağı belirtildi. 
 
  Başvurularda yoğunluk oluştu 
  Desteğin yüzde 50 hibeli olmasını sevinçle karşılayan üreticiler, başvuru merkezinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçelerindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelerek, istenen belgeleri teslim etti. Üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcayan görevliler, bankodan numara alıp sırasını bekleyen çiftçilere yardımcı oldu. 

                                        


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kırsal Kalkınmaya Tavuk Desteği Kırsal Kalkınmaya Tavuk Desteği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Bazıları bırakın vaatlerini yerine getirmeyi ne vaat ettiğini bile hatırlayamıyor” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Bazıları...
Sanayinin başkenti ihracatta doludizgin Sanayinin başkenti ihracatta doludizgin
Başkan Hürriyet: Başkan Hürriyet: "Geçmiş Dönemden Kalan Borçları...
Üreticilere karpuz tohumu desteği Üreticilere karpuz tohumu desteği
Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kırsal Kalkınmaya Tavuk Desteği
Kocaeli'de "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" projesi çerçevesinde üreticilere yüzde 50 hibe ile...

Haberi Oku