Hakan Doğan’dan Demir çelik geri dönüşümüne dair açıklamalar

3K Denizcilik ve Demir Çelik’in sahibi Hakan Doğan, sektör hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, demir çelik geri dönüşümünün hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Açıklamasında şu noktalara değindi:

Doğal Kaynakların Korunması: “Demir ve çelik, doğal kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada önemli birer hammaddedir. Geri dönüşüm, yeni demir cevheri çıkarılmasını ve işlenmesini azaltarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.” Enerji Tasarrufu: “Demir ve çelik üretimi oldukça enerji yoğun bir süreçtir. Geri dönüşüm, yeni demir ve çelik üretimine göre önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Bu, hem doğal kaynakların korunmasına hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlar.” Atık Azaltımı: “Demir ve çelik geri dönüşümü, atıkların çevreye zarar vermeden yeniden kullanılmasını sağlar. Böylece, çöplüklerin ve atık depolama alanlarının dolmasını önler ve çevre kirliliğini azaltır.” Ekonomik Katkı: “Demir ve çelik geri dönüşümü, ekonomiye önemli bir katkı sağlar. Geri dönüşüm endüstrisi, iş yaratma potansiyeline sahiptir ve geri dönüşüm tesisleri, işçilik ve hammadde alımı için kaynaklar oluşturur. Ayrıca, geri dönüşüm süreci, demir ve çelik ürünlerinin daha uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayarak tüketicilere de fayda sağlar.” Sürdürülebilirlik: “Demir ve çelik geri dönüşümü, sürdürülebilir bir ekonomik modelin önemli bir parçasıdır. Bu süreç, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılmasına katkı sağlar.”

Doğan, bu nedenlerden dolayı demir çelik geri dönüşümünün hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli olduğunu ve sürdürülebilirlik çabalarına büyük katkıda bulunduğunu belirtti.