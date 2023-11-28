İkinci El Araç Alım Satım Sektörü KOTO’da toplandı

Motorlu Taşıtlar ve Otomotiv Yedek Parça Grubu’nun yer aldığı KOTO 12. Meslek Komitesi, İkinci El Araç Alım Satım Sektörü’ne özel istişare toplantısı düzenledi. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın, 12. Komite Başkanı Serkan Karakadılar, Komite Başkan Yardımcısı Yusuf Hazer, Meclis Üyeleri Hasan Kaya, Muhammet Ertürk, Komite Üyeleri Serkan Çataloğlu ve Seyfi Özkar ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa, Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, Ticaret İl Müdürlüğü Memuru Oğuzhan Tortum ile sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

İKİNCİ BULUŞMA

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl istişare toplantısının ilkini gerçekleştirmiş, durum değerlendirmesi yapmıştık. O günden bu güne ikinci el araç alım satım sektöründe yeni gelişmeler yaşandı. Sektörümüzün güncel sorunlarını tespit etmek ve atacağımız adımları istişare etmek adına yine buradayız. Bu anlamda görüşleriniz çok büyük önem taşıyor. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim” dedi.

NOTER UYGULAMASI HAYATA GEÇTİ

Akabinde 12. Meslek Komitesi Başkanı Serkan Karakadılar, komitenin 2018 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aktararak, “Komitemizi oluşturan tüm alt sektörlerle toplantılar yaparak görüşlerinizi alıyor, ilgili mercilere ulaştırıyoruz. Bizlere bu anlamda kılavuzluk ettiğiniz için teşekkür ederim. 2018 yılında, İzmit Sanayi Sitesi ve çevresinde firma sayılarında yaşanan artış nedeniyle, bu bölgede noter açılması veya nöbetçi noter uygulamasının hayata geçirilmesi adına Türkiye Noterler Birliği nezdinde girişimlerde bulunmuştuk. Uygulama hayata geçti.

HAKSIZ REKABET VE KAYIPLAR

1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ikinci el araç alım satım yönetmeliğine istinaden mesleki yeterlilik belgelerini almayan üyelerin belgelerini almaları için duyurum ve bilgilendirme çalışmaları yürüttük. 2021 yılında otomotiv sektörü ile ilgili araç alım satım yetki belgelerinin uygun şekilde kullandırılması, e ticaret siteleri üzerinden yapılan satışlarda haksız rekabet ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla satıcılarının yetki belgesi olup olmadığı konusunda denetimlerin yapılması ve belgesiz satış yapanlara gerekli cezai işlemlerin uygulanması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunduk.

DENETİMLER ARTIRILMALI

Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen çok fazla ekspertiz açıldığı ve bu durumun meslek grubu üyelerimizi olumsuz yönde etkilediğini tespit ettik. Bu bağlamda, ekspertiz firmalarının ve ikinci el mesleki yeterlilik belgelerinin denetimlerinin arttırılması, ayrıca söz konusu işyeri açılışlarının meslek kanunları çerçevesinde ilçe bazında sınırlandırılması (Eczanelerde olduğu gibi) ve ekspertiz açılış yetkilerinin Ticaret Odalarına verilmesinin sağlanması adına Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk.

EKSPERTİZ FİRMALARINA TSE BELGESİ

Son dönemde birçok TSE yeterlilik belgesi olmayan ekspertiz firması açıldığı ve özellikle ikinci el araç alım satımlarında mağduriyetler yaşandığı komitemize bildirildi. Söz konusu olumsuz durumların önüne geçilmesi adına ekspertiz firmalarının TSE tarafından belgelendirilerek açılış izni verilmesi, ayrıca mevcut eksperlerin TSE belgesi almalarının sağlanması adına TSE nezdinde girişimlerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

1 KASIM’DA UYGULANMAYA BAŞLADI

Akabinde Ticaret İl Müdürlüğü Memuru Oğuzhan Tortum 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle güncellenen, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Gayrimenkul ve ikinci el taşıt satışlarında sahte ilanlarla spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek amacıyla yapılan düzenlemenin önemli yükümlülükler getirdiğine dikkat çeken Tortum, “Kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşıtın ilana konulması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. Bununla birlikte, araç ticareti yapanlar, sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı ilana koyabilecek” ifadelerine yer verdi. Toplantı, katılımcıların sorunlarının yanıtlanmasıyla sona erdi.