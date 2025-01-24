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İSTANBUL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU GEBZE TİCARET ODASINDA

TOBB Kocaeli Genç Girişimciler lcra Kurulu, TOBB İstanbul Genç Girişimciler lcra Kurulu'nu ilimizde ağırladı. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ı makamında ziyaret eden genç girişimciler Gebze bölgesi hakkında bilgi aldılar. GTO Başkanı Aslantaş ziyaret de Genç girişimcilerin faaliyetleri ile alakalı bilgi alışverişinde bulunarak bölgenin sanayi potansiyeli ile ilgili bilgi verdi.

İSTANBUL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU GEBZE TİCARET ODASINDA

24 Ocak 2025 Cuma 14:20



GENÇ GİRİŞİMCİLER GOSB DA 
TOBB Kocaeli ve İstanbul Genç girişimciler kurulları, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company'nin Gebze'deki çevre dostu tesisleri ziyaret etti.

55 ten fazla ülkeye hizmet veren ve iç pazar olmak üzere 4.000 üreticiye koku kompozisyonları ve bileşenleri tedarik eden MG International Fragrance Company firmasına, Kocaeli ve Marmara Bölge Başkanı Mert Kavşut, İstanbul Başkan Yardımcısı Nuri Mert Can ve üyeler söz konusu programda, MG International Kurumsal iletişim Direktörü Duygu Beşbiçak'in rehberliği ve sunumu ile firmayı tanıma firsatını elde edip esans üretiminin detaylarını ve formülasyon süreçlerini keşfettiler. Ziyaret üretim hatlarını ve laboratuvar gezisi ile sonlandı.

YAPILAN KONUŞMALARDAN NOTLAR 

Kocaeli genç girişimciler icra kurulu, İstanbul genç girişimciler icra kurulu ile birlikte Gebze ticaret odası başkanı Abdurrahman Aslantaş ı ziyarette Karşılıklı önemli konuşmalar yapıldı. Kurullar daki çalışmaların insanlar arasındaki etkileşimi artırdığını ve genç arkadaşların bu etkinlikler ile ilgili en büyük deneyiminin network olduğu vurgulandı. Diğer bir konuşulan konu ara eleman ile alakalı sektörlerin yaşadığı problemler olduğu söylendi. Beyaz yaka ile mavi yaka arasında maaş  farkının kalmadığını,  ara eleman ihtiyacının talebinin fazla olduğu. Sonrasında Kocaeli Ggk ve İstanbul Ggk icra kurulu üyeleri tanıtım sunumlarını ve çalışmalarını anlattılar. Hedeflenen çalışmalar ile ilgili Ggk başkanları açıklama yaptılar. Sonrasında iki kurul üyeleri Gülçiçek kimya firmasını ziyaret edip, incelemelerde bulundular.
 
BAŞKAN ASLANTAŞA TEŞEKKÜR 

Genç girişimciler ilgi alaka misafir perverliği ve verdiği bilgilerden dolayı  GTO BAŞKANI  Abdurrahman Aslantaş a teşekkür ettilerek. Gebze ticaret odasının çok önemli ve örnek alınacak hizmetler yaptığını  açıkladılar.
(Haber Emre Kahraman)
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