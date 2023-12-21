‘Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Ödülleri’ Sahiplerini Buldu

“Sektörel Performans Değerlendirme” ödül organizasyonu geleneğinden gelen ve bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen “Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Ödülleri” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde sahiplerini buldu. Firmaları teşvik etmek ve sanayide sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen organizasyona katılım yoğun oldu.





PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Wellborn Otel’de gerçekleşen ödül törenine, Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, KOSTÜ Rektörü Muzaffer Elmas, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Elif Öğüt, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Ünlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü Hakan Demirci, KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek, OSB başkanları, çok sayıda davetli ve ödül alan firmalar katıldı. Törende 7 firmaya ödül verildi.





ÖDÜL ORGANİZASYONUMUZU YENİDEN TASARLADIK

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Son yıllarda giderek daha fazla duymaya başladığımız bir kavram “sürdürülebilirlik”. Sürdürülebilirlik, ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tüketmeden karşılamak anlamına geliyor. Bu kavram; doğal kaynaklara ek olarak, ekonomik, sosyal ve toplumsal kaynakları da kapsıyor. Sürdürülebilir kalkınma ile; çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda denge elde edilirken, hem günümüz hem de geleceğimiz güvence altına alınıyor. Oda olarak biz de buradan hareketle 15 yıldır düzenlediğimiz “Sektörel Performans Değerlendirme” ödül organizasyonumuzu; yeniden tasarladık ve merkezine sürdürülebilirlik temasını aldık.

















FİRMALARI 7 ANA KRİTERDE DEĞERLENDİRDİK

Bu yıl düzenlediğimiz “Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Ödülleri” organizasyonumuzun amacı; sürdürülebilir kalkınma araçları çerçevesinde; finansal faktörler kadar çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim faktörlerini de çalışmalarına başarıyla entegre edebilen firmalarımızı teşvik etmek ve sanayide sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Organizasyonumuza katılan firmaları; Finansal ve Operasyonel Performans ile Sürdürülebilirlik başlıkları altında 7 ana kriterde değerlendirdik. Marmara Bölgesine açılmış olan bu organizasyonumuza katılan tüm firmalarımıza, PwC Türkiye’nin katkıları ile Doğu Marmara ABİGEM tarafından bir geribildirim raporu veriyoruz. Firmalarımız bu rapor ile iyileştirmeye açık alanlarını görebiliyorlar ve eksikliklerini giderme imkanı bulabiliyorlar.





TÜM FİRMALARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Organizasyonumuz çerçevesinde yapmış olduğumuz tüm çalışmaları firmalarımızın veri gizliliğini önemseyerek yürüttüğümüzü ayrıca belirtmek isterim. Organizasyonumuzun çözüm ortaklarına, jüri üyelerimize ve profesyonel kadromuza teşekkür ediyoruz. Yarışmamıza katılım gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, her bir firmamızı şampiyon ilan etmek istiyorum. Ayrıca; ödül almaya hak kazanan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılıyor. Huzurlarınızda Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve İZAYDAŞ’a bu desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sanayicilerimizin performanslarını daha da artırmalarını temenni ediyoruz.” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş konuşmasında, ülkenin ve Kocaeli’nin maddi değerinin arttığına vurgu yaptı.





VİZYON VE EKİP BAŞARISI

Ardından kürsüye çıkan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Burada çok sayıda başarı hikayesi görüyorum. Kocaeli bana moral ve enerji vermektedir. Elbette bu işin mimarı Ayhan kardeşim de özel bir takdiri hak ediyor. Ayhan Başkan ve Kocaeli Sanayi Odası bu ödülleri geleneksel hem de kurumsal hale getirdi. Ülke çapında ses getiren ulusal nitelikte bir etkinliğe dönüştürdü. Ülkemizin önde gelen en saygın firmaları her geçen sene burada fazla sayıda yer almaya başladı. Böyle kapsamlı bir işi başlatmak ve sürdürmek ayrı bir vizyon işi ve ekip başarısıdır. Ayhan Başkanımızla ve ekibiyle iftihar ediyorum. Kendilerini bir kez daha yürekten kutluyorum. Burada takdiri hak eden pek çok güzide şirketimiz var. Destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Burada beni çok mutlu eden bir tablo daha var. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız da reel sektörümüz ile bir aradalar. Kocaeli için yapılan her güzel işin yanındalar. Kocaeli için el ele vermiş durumdalar. Kocaeli’ni sanayinin yıldız, marka şehri yapan da işte bu birlik ve beraberlik. Bir ve beraber olunca rahmet ve bereket beraberinde geliyor. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kocaeli Sanayi Odamız burada sanayinin yıldızlarını ödüllendirmekte. Ödüllerini alacak tüm sanayici kardeşimle iftihar ediyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Allah kazancınızı bol ve bereketli kılsın.”





















SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLLERİ ÇOK ANLAMLI

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan konuşmasında, “Kocaeli üreten, gelişen ve ürettiğini ihracat eden sahip olduğu sanayi gücü ve altyapı ile sanayi yıldızı konumunda. Kişi başına milli gelir vergi anlamında üçüncü ileride belki birinci olabilecek bir ildir. Sürdürülebilirlik ödüllerinin devam etmesi, gelişerek büyüyor olması çok anlamlı. Dünya değişiyor bizler üretmeye devam ediyoruz. Üretim gücü ile var olmak için kendimizi yenilememiz gerekiyor. Ödüller kapsamında çevresel faktörlerin de ele alınıyor olması bizi sevindiriyor. Buradan tüm sanayicilerimize başarı dileklerimi ileterek ödül alanlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.





KOBİ ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALANLAR

KOBİ Ölçekli Sürdürülebilirlik Üçüncülük Ödülü’nü SMS Sanayi Malzemeleri A.Ş. adına Sürekli İyileştirme Müdürü Buğra Gürdrama aldı. Gürdrama’ya ödülü KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul verdi. KOBİ Ölçekli Sürdürülebilirlik İkincilik Ödülü’nü Robo Otomasyon A.Ş. adına şirket CEO’su Haluk Özcan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’ndan aldı. KOBİ Ölçekli Sürdürülebilirlik Birincilik Ödülü’nü Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları A.Ş adına YK Başkanı Tansel Cavit Kulak, KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk’ten aldı.





BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ ÖDÜL ALANLAR

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Üçüncülük Ödülü’nü Systemair HSK havalandırma A.Ş adına Genel Müdür Ayça Eroğlu, KOSTÜ Rektörü Muzaffer Elmas’tan aldı. Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik İkincilik Ödülü’nü Petroyağ ve Kimyasallar A.Ş. adına Genel Müdür Ünal Soysal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş’tan aldı. Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Birincilik Ödülü’nü TÜPRAŞ adına İzmit Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu ile Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağatay Ölken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.





MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ KORDSA’YA

Mükemmeliyet Ödülünü almaya hak kazanan firma Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. oldu. Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım ödülü, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’dan aldı.















