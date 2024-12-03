Kocaeli Sanayi Odası’ndan Systemair Türkiye’ye “Mükemmeliyet Ödülü”

Yaşam alanları için taze hava sağlama misyonuyla yüksek mühendisliğe dayalı çalışmalar yapan

,

’nın merkezine sürdürülebilirlik temasını alarak bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği

organizasyonunda

’nü kazandı. Firmaları teşvik etmek ve sanayide sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen organizasyon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Systemair Türkiye adına ödülü





teslim aldı.

Çalışma süreçlerinin tamamını enerji verimli, zaman kazandıran ve risk azaltan sistemlere dönüştüren Systemair Türkiye, ekiplerin zihinsel dönüşümünde girişimci ruh ile süreçleri yönetebilmesine, tutku, ilham yaratma ve güven duygularıyla uzun dönemli aksiyonlar alabilmesini sağlayan yaklaşımıyla ödüle layık görüldü.

BM İklim Zirvesi COP29’a katılan Systemair için sürdürülebilirlik hedefi yüksek

Ödüle ilişkin düşüncelerini paylaşan Systemair Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğlu, “Bu ödül Systemair’in sürdürülebilirliğe performans anlamında ne derece önem verdiğini gösteriyor. Yalnızca ticari performanstan bahsetmiyoruz. Bu ticari performansı zaten geçen yıl itibarıyla ISO İkinci 500’e girmerek kanıtlamıştık. İnsan kaynaklarında, enerji verimliliğinde, çevre çalışmalarında, sosyal sorumluluk projelerinde ve birçok kapsamında çalıştığımız alanlarında çıtayı biri üst seviyeye çıkarmak bizi çok onurlandırdı. Bu ödülle birlikte yeni hedefler belirleyip daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda kısa süre önce Azerbaycan’da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29’a katılım gösterdik. Orada bizzat devlet duayenleriyle ve bu projeler ve geliştirmelerle alakalı çalışmalar yapan hem şirketler hem de kuruluşlarla birlikte olma şansımız oldu. Dolayısıyla hedeflerimiz çok yüksek” dedi.

“Tek başımıza değil, tüm paydaşlarımızla daha iyiyi hedefliyoruz”

Ar-Ge merkezinde geliştirdikleri yeni ürünler sayesinde karbon ve su ayak izlerini küçülterek döngüsel ekonomiye de katkı sağladıklarını ifade eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürünlerimizin müşterilerle doğru şekilde ulaşması için satış gücümüzü artırmak, nitelikli iş gücümüze mutluluk üzerine kurulu bir çalışma kültürü yaratmak ve yüksek kalitede ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizi memnun etmeye yönelik adımlar atmak en önemli önceliğinmiz. Hizmet ettiğimiz endüstriyel tesisler, konfor alanları, hijyenik uygulamalar, veri merkezleri gibi kıymetli alanların içerisinde de daha iyi hizmetler vererek tek başımıza değil, tüm paydaşlarımızla daha iyiyi hedefliyoruz. Teknik ve ticari hizmet noktasında birçok çalışma planımız ve stratejik yol haritamız hazır.”

Geniox Tera’nın EPD deklarasyonu, resmi olarak EPD Norway tarafından yayımlandı

Üretim sahasının en önemli yapı taşlarından birini oluşturan sürdürülebilirliğin şirket stratejilerini belirlediğini söyleyen Systemair Türkiye Kalite Müdürü Güven Ertan Patlar, “Başarıya ulaşmak adına gerek çalışanlarımız gerekse müşterilerle güçlü iletişim dili geliştirmek önceliğimiz arasında yer alıyor. Bunu yaparken standartlaştırılmış iş platformları üzerine çalışıyor ve sürekli iyileştirmeler yaparak verimli süreçler geliştiriyoruz. Sürdürülebilir ve geleceğe dönük işler üzerine çalışmak için yapısal iyileştirmeler ile güçlü sistemler kuruyoruz. Tüm bu sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında EPD deklarasyon projemizin en güncel haberi ise geçtiğimiz hafta veri merkezi soğutma ürünümüz olan Geniox Tera’nın EPD deklarasyonunun resmi olarak EPD Norway tarafından yayımlanması oldu.” ifadelerini kullandı.