KOİDER Başkanı Çakıcı’dan Başkan Bulut’a ziyaret

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı, bu yıl 5.’sini

12 – 13 Eylül 2024 tarihlerinde

düzenleyecekleri

KOİDER Uluslararası Bazaar etkinliği ve ekinlikle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan Türkiye & Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti.

BAŞKAN BULUT: İHRACAT ATAĞIMIZA İVME KAZANDIRACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenecek olan etkinliğin iş insanları için önemli fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası olarak iş insanlarımızın dış pazarlara açılmasına olanak sağlamak için Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği ve Türk Konseyi İkili İş Görüşmeleri etkinliği başta olmak üzere çeşitli B2B programları düzenliyoruz. KOİDER’in de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, iş kadınlarına özel düzenlediği bu program, dış pazarlarda elimizi güçlendirecek, ihracat atağımıza ivme kazandıracaktır. Büyükşehir Belediyemizi ve KOİDER’i bu başarılı işbirliği adına kutluyorum” dedi.

ÇAKICI: 22 ÜLKEDEN- 250 MİSAFİR

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Uluslararası Bazaar etkinliğinin bu sene bir ilke imza atarak Türkiye & Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması ile Avrupa ülkelerinde yer alan yatırımcı firmalar, STK Başkan ve temsilcilerini Türk İş Kadınları ile bir araya getireceğine vurgu yapan KOİDER Başkanı Çakıcı, “Ulusal ve uluslararası niteliğe sahip organizasyon için Doğu ve Batı Avrupa Ülkelerinden ortalama 22 ülke ve 250 misafiri ağırlamaya hazırlanıyoruz. Bu ülkeler arasında Doğu Avrupa Ülkelerinden; Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan- Karadağ, Batı Avrupa Ülkelerinden, Belçika, Fransa, Almanya, Monako ve İngiltere yer almaktadır.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ve kurucu üyelerinden olduğumuz Girişimci İş Kadınları Federasyonu’na (GİFED) bağlı derneklerin iştirakleri ile gerçekleşecek olan buluşmaya TÜRKONFED, DOĞUMARSİFED ve KAGİDER gibi önemli STK yönetici ve üyeleri ile Türkiye’den binlerce iş insanı gerek firmalarının tanıtımı için stant açarak, gerekse B2B organizasyonuna katılım sağlayacaklardır.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

12 Eylül saat 10:00’da kapılarını açacak olan etkinliğimizde, yapay zeka destekli yazılım programı ve özel bir sahne yapısı ile tanışma ve iş geliştirme B2B organizasyonu yapılacaktır. 13 Eylül tarihinde de Türkiye’nin ihracat ve ithalat alanında önemli firmaların açtığı fuar ile birlikte birbirinden önemli ulusal ve uluslararası iş insanlarından oluşan panel konuşmaları ile program

Tamamlanacaktır” ifadelerine yer verdi.