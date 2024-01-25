KOTO üyesi Özel Anaokulu ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2’nci İstişare Toplantısı’nda buluştu

GÜNCEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Aydemir, toplantının ikincisini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Komitemizi oluşturan alt zümrelere yönelik istişare toplantılarımızı belli periyotlarda aksatmadan sürdürüyoruz. Bu anaokulu sektörü ile ikinci toplantımız. İlk toplantıda gündeme getirdiğimiz konularda yaşanan gelişmeleri ve güncel durumumuzu değerlendireceğiz. Görüş ve önerileriniz Odamız için çok önemli. Çalışmalarımızın temelini, sizden gelen görüş ve öneriler oluşturuyor” dedi.
TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR
Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasıyla devam etti. Toplantıda ele alınan konular şöyle; Sektördeki öngörülemeyen maliyetler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı anaokulları ile Milli Eğitim’e bağlı anaokulları arasındaki farklı uygulamalar, asgari ücret artışının anaokulu işletmelerine getirdiği mali yükler, gelir kalemlerinin az olmasından kaynaklı yaşanan sorunlar, İl ve İlçe belediyeleri tarafından açılan anaokullarının sektöre etkileri, kaçak olarak faaliyet gösteren işletmelerin sektöre etkileri, erken kayıt dönemi uygulamaları.