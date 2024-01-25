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KOTO üyesi Özel Anaokulu ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2’nci İstişare Toplantısı’nda buluştu

Kocaeli Ticaret Odası 23. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Anaokulu ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları için istişare toplantısı düzenlendi. Komite Başkanı İsmail Aydemir’in, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, Meclis Üyesi Alparslan Naipoğlu ve Komite Başkan Yardımcısı Melike Andız ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

KOTO üyesi Özel Anaokulu ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2'nci İstişare Toplantısı'nda buluştu

25 Ocak 2024 Perşembe 13:11

 

GÜNCEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Aydemir, toplantının ikincisini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Komitemizi oluşturan alt zümrelere yönelik istişare toplantılarımızı belli periyotlarda aksatmadan sürdürüyoruz. Bu anaokulu sektörü ile ikinci toplantımız. İlk toplantıda gündeme getirdiğimiz konularda yaşanan gelişmeleri ve güncel durumumuzu değerlendireceğiz. Görüş ve önerileriniz Odamız için çok önemli. Çalışmalarımızın temelini, sizden gelen görüş ve öneriler oluşturuyor” dedi. 

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR 

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasıyla devam etti. Toplantıda ele alınan konular şöyle; Sektördeki öngörülemeyen maliyetler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı anaokulları ile Milli Eğitim’e bağlı anaokulları arasındaki farklı uygulamalar, asgari ücret artışının anaokulu işletmelerine getirdiği mali yükler, gelir kalemlerinin az olmasından kaynaklı yaşanan sorunlar, İl ve İlçe belediyeleri tarafından açılan anaokullarının sektöre etkileri, kaçak olarak faaliyet gösteren işletmelerin sektöre etkileri, erken kayıt dönemi uygulamaları.


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