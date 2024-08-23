KOTO’da ‘İş Geliştirme Desteği’ne davet toplantısı

Kocaeli Ticaret Odası, 2. Çağrı başvuruları devam eden KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi

Üyelerini güncel teşvik ve hibe programları ile ilgili bilgilendirmeye devam eden Kocaeli Ticaret Odası, KOSGEB’in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile ilgili seminer düzenledi. KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer’in konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, 1-30 Ağustos tarihleri arasında 2. Çağrı Başvuruları alınacak olan İş Geliştirme Desteği ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

KOSGEB GİRİŞİMCİLERİNİ SEÇİYOR

“Girişimciler adına büyük bir fırsat olan bu destekten yararlanmak için başvurularınızı kaçırmayın” sözleriyle konuşmasına başlayan Ustaömer, “KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” mottosuyla yola çıkan kurumumuz, girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlıyor.

30 AĞUSTOS’TA SONA ERİYOR

2024-2028 stratejileri doğrultusunda KOSGEB, Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarmıştı. 2024 yılı 1. Çağrı başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği’ne ülke genelinde 3380 girişimci başvurdu. Kurullardan geçen 984 girişimci 01-15 Ağustos tarihleri arasında jürilerin karşısına çıkacak. 1 Ağustos’ta başlayacak olan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları da 30 Ağustos’ta sona erecek.

ÜST LİMİT 1,5 MİLYON TL

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

DESTEKLENECEK GİDERLER

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

DESTEK VERİLEN SEKTÖRLER

NACE Rev.2’ye göre "İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak” dedi. Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.