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EKONOMİ:
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KOTO’nun ihracat atağına MARKA desteği: 2 firma ihracata başladı, sayılar artıyor

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) destekleriyle hayata geçirdiği ‘İhracat Hedefli Büyüme Stratejisinde Kobilerin Etkinliğinin Artırılması Projesi’ somut çıktılarla sona erdi. Proje kapsamında 2 firma ihracata başladı, yenileri yolda…

KOTO'nun ihracat atağına MARKA desteği: 2 firma ihracata başladı, sayılar artıyor

12 Mart 2024 Salı 09:55


 

 

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, İhracat Hedefli Büyüme Stratejisinde Kobilerin Etkinliğinin Artırılması Projesi’nde sona gelindi. İhracat yapabilen ancak potansiyelini tam olarak kullanamayan, daha önce hiç veya düzenli olarak ihracat yapmamış firmaların düzenli birer ihracatçı haline gelmeleri, hali hazırda ihracat yapan firmaların da ihracat potansiyelinin geliştirilmesini amaçlayan proje, bilgilendirme eğitimiyle başladı. 

100 FİRMAYA EĞİTİM, 10 FİRMAYA BİREBİR DANIŞMANLIK 

Yaklaşık yüz firmanın katıldığı eğitim sonrası, talep eden 10 firmaya sahada danışmanlık hizmeti sağlandı. Firmalar özelinde birebir yürütülen danışmanlık hizmeti kapsamında; ürün özelinde müşteri ve pazar bulma, devlet teşvikleri, ticari istihbarat kanallarına erişim sağlama konularında kılavuz kaptanlık yapıldı. Danışmanlık verilen 10 firmadan 2’sinin müşteri bulma ve ihracat yapma aşamasına geldiği projenin kapanış toplantısı Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, KOTO Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Müdürü Oğuz Çağıl, MARKA uzmanları, proje yüklenici firma temsilcisi, eğitmenler ve firmalar katıldı. 

BARIŞ: KOCAELİ’DE DAHA FAZLA İHRACATÇI OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Barış, KOTO Başkanı Necmi Bulut’un ihracata başlayan firmalara tebriklerini ileterek, “Türkiye’de toplam 120 bine yakın ihracatçı firma bulunmakta, ilimizde ise bu sayı 2 bin 200 civarındadır. 650’si Odamız üyesidir.  Mevcut durumda dahi Türkiye ihracatının yüzde 12’sini karşılayan Kocaeli’de daha fazla ihracatçı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla başlattığımız projenin kapanışında, 2 firmanın ihracata başladığını memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. KOTO olarak bu da bizi ihracat odaklı projeler geliştirme noktasında daha fazla motive ediyor. Bundan sonrası için de Odanızla sürekli temas halinde olmanızı talep ediyoruz. Desteklerinden ötürü Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na teşekkür ediyorum” dedi. 

ÇÖPOĞLU’NDAN KOTO’YA TEŞEKKÜR 

İlimiz ihracatçı sayısının artırılması adına önemli bir projeyi hayata geçiren Kocaeli Ticaret Odası’na teşekkür ederek konuşmasına başlayan MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Projenin somut çıktılarla sona ermesi, kentimiz ve ülkemiz ekonomisi adına memnuniyet vericidir. Kocaeli Ticaret Odamıza, ihracat atağı ve ön açıcı projeleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. İhracat odaklı projeler MARKA olarak öncelikli destek verdiğimiz konu başlıkları arasında yer alıyor. Kentimizin ihracat potansiyelini, etkin bir biçimde sahaya yansıtana kadar desteklerimiz sürecek” dedi. 


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