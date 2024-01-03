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KSO Başkanı Zeytinoğlu 2023 yılı enflasyon ve dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2023 yılı enflasyon ve dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2023 yılı enflasyon ve dış ticaret verilerini değerlendirdi

03 Ocak 2024 Çarşamba 19:37



Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.  Zeytinoğlu, “Aralıkta TÜFE aylık yüzde 2.93 artarak yıllık yüzde 64.77’ye, ÜFE ise aylık yüzde 1.14 artarak yıllık yüzde 44.22’ye yükseldi.  Enflasyonda, 2023 yılının yüksek ancak beklenen seviyede tamamlandığını görüyoruz. 2024 yılında ise, ocaktan sonra döviz kurlarındaki hareketlenmenin etkisi ve baz etkisiyle birkaç ay daha yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.


DIŞ TİCARET VERİLERİ

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında ihracatımız 22 milyar 999 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte 2023 yılını 255 milyar 809 milyon dolar ile tarihi rekor seviyede ihracatla tamamlamış olduk. Geçen yıla göre ihracat artış oranı yüzde 0.6 oldu. Küresel ekonomide ivme kaybı olduğu, en büyük ticaret partnerimiz Avrupa’da yavaşlama ve talebin daraldığı dönemde ihracat artışımızın 2023 yılında da devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. 2024 yılında da başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz” dedi. Rekabetçi kurun önemine değinen Zeytinoğlu, ihracatı desteklemesinin yanında, tüketim malları ithalatının azalması noktasında da önemli bir destek unsuru olacağını söyledi.


ALT KALEMLER

“Aralık ayında ithalat yüzde 10.7 azalışla 29.1 milyar dolar olarak gerçekleşti” diyen Zeytinoğlu, “2023 yılını 361 milyar 847 milyon dolar ithalat ile tamamladık. İthalat 2022 yılına göre yüzde 0.5 geriledi. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 29.8 artış, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 10.6 gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 56.4’lük artış olduğunu görüyoruz. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, dış ticaret açığının azaltılması noktasında tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.













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