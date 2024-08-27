KSO Başkanı Zeytinoğlu Ağustos ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.4 ile temmuz ayına göre 0.5 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.7 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise ağustosta yüzde 71 ile temmuz ayına göre 0.6 puan gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan arttı. Sektörlere baktığımızda, ağustos ayında kimya, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

KOCAELİ FİRMALARI

“İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 46’sı kapasite kullanım oranlarının bir önceki aya göre arttığını, yüzde 54’ü azaldığını bildirmiştir” diyen Zeytinoğlu, “Ankete katılan Kocaeli firmalarının eylül ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda ise; yüzde 13’ü iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 31’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 56’sında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 11’i dış siparişlerinin eylül ayında arttığını belirtirken, yüzde 21’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 68’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” açıklamasında bulundu.