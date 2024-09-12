Zeytinoğlu, ağustos ayında da yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini beklediklerini söyleyerek, “Ağustos ayında ihracattaki artış ve ithalattaki gerilemeyle dış ticaret açığında yüzde 43.4’lük azalma oldu. Dış ticaret açığındaki bu gerilemenin cari açığa yansıyacağını ve turizm gelirlerinin de katkısıyla, ağustos ayında da yıllık açıktaki gerilemenin devam edebileceğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.
KSO Başkanı Zeytinoğlu Cari Denge Verilerini Değerlendirdi
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, cari denge verisi ile ilgili açıklamalarda bulundu
Zeytinoğlu, ağustos ayında da yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini beklediklerini söyleyerek, “Ağustos ayında ihracattaki artış ve ithalattaki gerilemeyle dış ticaret açığında yüzde 43.4’lük azalma oldu. Dış ticaret açığındaki bu gerilemenin cari açığa yansıyacağını ve turizm gelirlerinin de katkısıyla, ağustos ayında da yıllık açıktaki gerilemenin devam edebileceğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.