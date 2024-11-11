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KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdi

11 Kasım 2024 Pazartesi 18:13

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık bazda 2.4 gerilerken aylık bazda yüzde 1.6 arttı. Aylık değişimlerden ziyade sektörlerin yıllık değişimlerine baktığımızda, elektrik, gaz, buhar ve düşük teknoloji ürünler sektörleri dışında gerileme olduğunu görüyoruz. Alınan tedbirlerin etkisiyle üretimde daralmalar görülebileceğini tahmin ediyorduk. Eylül ayı verisiyle sanayi üretiminin dört aydır gerilediğini görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda, sermaye mallarında yıllık yüzde 6.3 ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık yüzde 21’lik gerilemeler dikkat çekiyor. Bu kalemler katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından önemli” dedi.

 

İŞGÜCÜ VERİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı işgücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8.6 olarak açıklandı. Ağustos ayı ile aynı seviyede gerçekleşirken geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan geriledi.

 

ÇALIŞABİLİR NÜFUS

Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, bir önceki yılın eylül ayına göre çalışabilir nüfus 474 bin kişi artarken, işgücü 1 milyon 72 bin kişi artmış. Eylül itibariyle toplam istihdamın ise 32 milyon 823 bin kişi olduğunu görüyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz, ülkemize yabancı sermaye çekilmesiyle, orta ve uzun vadede çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

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