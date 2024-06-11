EKONOMİ:
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Marketler mercek altında

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde marketleri denetledi. Denetimde, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığı, etiketle kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığı, son değişim tarihi ile önceki fiyatları tek tek kontrol edildi.

Marketler mercek altında

11 Haziran 2024 Salı 10:25

 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala market denetimlerini sıklaştıran Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetime Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da katıldı.  
   
 "Denetimlerimiz devam edecek" 
 Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Veysi Uzunkaya, Türkiye genelinde fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat farkı ile haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerin kesintisiz devam ettiğine dikkat çekti. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin ticaretini bozmaya yönelik her türlü girişimi engellemek amacıyla denetimleri sürdüreceklerini ifade eden Uzunkaya, "Ekiplerimizle beraber tüketicinin haklarını koruyucu tüm hususları korumak üzere denetimlerimiz devam edecek. Tüketicilerimize ve satıcılarımız çağrımız var. Tüketicilerimiz, kasa ve raf fiyat farkıyla karşı karşıya kaldıklarında Ticaret İl Müdürlüğü'ne acil şekilde haber versinler ve ALO 175 hattımızdan bizlere ulaşabilirler. Bu tür hususların acilen çözüleceğini belirtmek istiyorum" dedi. 
   
 "Haksız fiyat artışından kaçının" 
 Satıcılara da uyarılarda bulunan Uzunkaya, "Bütün satıcılarımızdan, tacirlerimizden şunu rica ediyoruz; maliyet girdisinde herhangi bir artış olmadığı halde maliyetlerinde artış varmış gibi gereksiz yere fiyat artırımından kaçınsınlar" diye konuştu. 
   
 1 milyon 781 bin 500 TL idari yaptırım uygulandı 
 Kocaeli'de yılbaşından bugüne kadar 5 bin 528 marketin ve 24 bin 500 ürünün denetlendiği bilgisini veren Veysi Uzunkaya, "976 üründe aykırılıktan dolayı 1 milyon 781 bin 500 TL idari yaptırım yapılmıştır. Amacımız ceza kesmek değil, hem ticaretimizi hem de piyasanın dengesini korumak" ifadelerini kullandı. 


İHA
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