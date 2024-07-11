banner1058
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi Ürünler imha edildi, marketler hakkında işlem başlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde BİM markette sok kullanma tarihi geçmiş tavuk ve tatlı ele geçirildi. Toplatılan ürünler imha edildi.

Marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi Ürünler imha edildi, marketler hakkında işlem başlatıldı

11 Temmuz 2024 Perşembe 17:26

  Marketlere yönelik sıkı denetimlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gebze'deki marketlere yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürünler tespit etti. BİM marketin raflarında ve dolaplarında son kullanma tarihi geçmiş tavuklar, tatlı ve süt ürünleri tespit edildi. Bir başka marketin rafında ise süt ürünleri belirlendi. Tutanakla teslim edilen ürünler daha sonra ekiplerin kontrolünde, yine market çalışanlarına imha ettirildi. Denetimlerin 12 ilçeyi kapsayacak şekilde genişletildiği öğrenildi. 
  Zabıta ekipleri, market denetimleri kapsamında fahiş fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda işletmeleri en ince detayına kadar incelemeyi sürdürecek. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bulut, Haziran ayı ihracat verilerini değerlendirdi Başkan Bulut, Haziran ayı ihracat verilerini değerlendirdi
500 Büyük’te 80 Kocaeli firması 500 Büyük’te 80 Kocaeli firması
Marketler mercek altında Marketler mercek altında
Bu Fırında Ekmeğe Zam Yok Bu Fırında Ekmeğe Zam Yok
Konut Sektörüne İlham Veren Açıklamalar Konut Sektörüne İlham Veren Açıklamalar
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Bulut, Haziran ayı ihracat verilerini...
Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, yüzde 10,6 oranındaki...

Haberi Oku