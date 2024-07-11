Marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi Ürünler imha edildi, marketler hakkında işlem başlatıldı

Marketlere yönelik sıkı denetimlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gebze'deki marketlere yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürünler tespit etti. BİM marketin raflarında ve dolaplarında son kullanma tarihi geçmiş tavuklar, tatlı ve süt ürünleri tespit edildi. Bir başka marketin rafında ise süt ürünleri belirlendi. Tutanakla teslim edilen ürünler daha sonra ekiplerin kontrolünde, yine market çalışanlarına imha ettirildi. Denetimlerin 12 ilçeyi kapsayacak şekilde genişletildiği öğrenildi.

Zabıta ekipleri, market denetimleri kapsamında fahiş fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda işletmeleri en ince detayına kadar incelemeyi sürdürecek.

İHA