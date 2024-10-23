Mısırlı Bakan Magdy’den tam not…

Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Türbosan firmasına; Mısır Konut, Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Sherif Magdy Hussein Ahmed, Bakan Yardımcısı Dr. Mühendis Sayed İsmail Ali Ahmed, Merkezi İçme Suyu ve Atık Su Drenajı İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Abdelkader Mohamed Ahmed ile Türbosan Mısır Temsilcisi Mohamed Nabil Fatouh Mohamed Selim ziyaret etti. Türbosan ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda; Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanarak Mısır’da daha verimli sanayi bölgeleri oluşturulması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

51 yıldır pompa sektöründe hizmet veren Türbosan A.Ş. ülkemizde ürettiği enerji verimliliği yüksek, tüm pompa ve diğer ürünlerin tasarımını, projelendirmesini, model yapımını, üretimini ve deneylerini yapan ilk yerli firma. Endüstrinin tüm sektörlerine, tarım alanlarının pompajına ve bina sektörüne uygun kaliteli ve yüksek verimli pompa üreten firma, 95 çalışanı ile sektörüne hizmet veriyor. Herhangi bir know-how kullanmayan firmanın, en başarılı olduğu ürün grubu özel malzemeli ürünler. Sektörünün deneyimli şirketi Türbosan'ın en büyük gücü Ar-Ge alanındaki yeteneği oluşturuyor.

“İŞ BİRLİKLERİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türbosan Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Mısır ile 25 yıllık işbirliklerine dikkat çekerek, "Mısır Konut, Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Sherif Magdy Hussein Ahmed’in firmamıza yaptığı ziyaretinden dolayı memnunuz. İş birliklerini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi. Silahtaroğlu ayrıca, Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hacminin şu anda 10 milyar dolar civarında olduğunu, bunu 15 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını ifade etti.

ZİYARET İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU PEKİŞTİRECEK

Silahtaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ziyareti de hatırlatarak, "Ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Mısır'ın sanayileşme yolunda önemli adımlar attığını biliyoruz. Biz de Türkiye olarak burada yerimizi almayı amaçlıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'den Mısır'a birçok sanayici gitti. Özellikle tekstil sektöründe burada gelişmeler yaşanıyor" şeklinde konuştu. Sedat Silahtaroğlu, Mısır’ın ihtiyaçları konusunda makine sektöründe ve buna bağlı sektörlerde yeni yatırımlar olabileceğine dikkat çekti. Türkiye, Mısır ile olan tarihi bağlarını güçlendirerek ortak yatırımlar ve üretim projeleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğine inandığını belirtti.

“OSB KANUNU VE YÖNETMELİĞİNİ YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYORUZ”

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kanunu ve yönetmeliği Türkiye’de en değerli kanunlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Silahtaroğlu, “OSB kanunu ve yönetmeliğini yurt dışına ihraç ediyoruz. Ayrıca kanun birçok ülkeye model oldu. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri modeli, Mısır'da da uygulanmakta ve bu modelin geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir” dedi. Silahtaroğlu, ayrıca, Türkiye’nin, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurmaya başladığını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MODELİ, MISIR'A DA ÖRNEK

Mısır Konut, Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Sherif Magdy Hussein Ahmed Mısır'da 2007 yılından beri Türk yatırımlarının olduğunu dile getirerek, "Bu yatırımlar her sene artarak devam ediyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Hem enerji hem de işçilik maliyetleri açısından avantajlı bir ülke olan Mısır, Türkiye'nin ikinci üretim üssü olabilecek stratejik bir konumda. İki ülke savunmadan enerjiye kadar çeşitli alanda anlaşmalara hazır. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri modeli, Mısır'da da örnek alınmakta” dedi. Mısır dan gelen heyet, Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek iş insanları ile birlikte, yatırım konusunda fikir alış verişinde bulundular. (ÜMİT ÜLKER)

Türbosan Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, “Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılmasını istiyoruz” dedi. Ziyaret kapsamında, Türbosan'ın Mısır'a yapacağı yatırımlar ele alındı.