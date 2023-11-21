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Oda üyelerine kampanyalı oranlarla pos tahsisi

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerinin ticaretlerine katkı sunan işbirliklerine, İş Bankası ile devam etti.

Oda üyelerine kampanyalı oranlarla pos tahsisi

21 Kasım 2023 Salı 15:04

 İş Bankası ile yeni çalışacak veya hali hazırda banka müşterisi olan KOTO üyelerine kampanyalı oranlarla pos tahsisi yapılmasını sağlayan anlaşma, düzenlenen törenle imza altına alındı. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Barış ve Volkan Yılmaz’ın; Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Hızır Fatih Sarıoğlu, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile birlikte ev sahipliği yaptığı protokol töreninde, Türkiye İş Bankası Kocaeli Bölge Satış Müdürü MSelim Kocabal, Müdür Yardımcısı Sevginar Çepni, İzmit Şube Müdürü Kemal Can, Müdür Yardımcısı Şerife Türetmiş yer aldı.

Katılımcılar protokolün Oda üyelerine hayırlı olmasını dilerken, oranlarla ilgili detaylı bilgiye İş Bankası Kocaeli Şubelerinden ulaşılabileceği açıklandı.
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