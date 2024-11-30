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Sanayi ve teknolojinin kalbi “Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi’nde” atacak

Büyükşehir’in ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede, sanayi ve teknolojinin geleceği, yeşil dönüşüm ve girişimcilik gibi stratejik konular masaya yatırılacak

Sanayi ve teknolojinin kalbi 'Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde” atacak

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:53

 Anadolu Ajansı (AA) öncülüğünde ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Kent Ekonomileri Zirvesi, “Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji” ana temasıyla 5 Aralık Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Sanayi, teknoloji ve inovasyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek etkinliğe, üst düzey yöneticiler, teknoloji liderleri, akademisyenler ve girişimciler katılacak. Zirvede, sanayi ve teknolojinin geleceği, yeşil dönüşüm ve girişimcilik gibi stratejik konular masaya yatırılacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VİZYONU TARTIŞILACAK
Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün açılış konuşmalarıyla başlayacak. “Türkiye Yüzyılında Milli Teknolojinin Geleceği” başlıklı etkinliğin ilk ana oturumu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır ile astronot Tuva Cihangir Atasever gibi önemli isimleri ağırlayacak. AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru moderatörlüğündeki oturumda, Türkiye'nin teknoloji vizyonu ve hedefleri ele alınacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YEŞİL SANAYİ
Zirvenin “Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm” oturumunda Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç konuşma yapacak. “Kocaeli’nde Sanayi, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” oturumunda Nuh Çimento Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Bozkurt, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve Systemair HSK Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu, sürdürülebilir sanayi ve dijitalleşmenin sanayi üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Oturumun moderatörlüğünü AA Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan üstlenecek.

KADIN GİRİŞİMCİLER HİKÂYELERİYLE İLHAM VERECEK
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in moderatörlüğünü yapacağı zirvenin “Girişimcilik ve İnovasyon Ekonomisi” başlıklı son oturumunda, genç girişimciler ve kadın liderler sahne alacak. Oturumda, girişimci Necla Akyazı, Nuket Özcan, Çiğdem Eroğlu ve Serap Demirer ilham veren hikayelerini paylaşacak.
(Ömer İLGEÇ)

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