TABİP’te 2024 üretim sezonu tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) 2024 üretim sezonunu tamamladı. Bu doğrultuda dikim ve hasat çalışmalarında istihdam edilen kadın çalışanlarla teşekkür buluşması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, 2020’de başlattığı TABİP kapsamında il genelinde ilk etapta yaklaşık 1140 dekar alanda 5 milyon fide toprakla buluşturuldu.





SEZONUN HASAT MESAİSİ SONA ERDİ