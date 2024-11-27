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TABİP’te 2024 üretim sezonu tamamlandı

Büyükşehir’in “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında sezonun hasat mesaisi sona erdi

TABİP'te 2024 üretim sezonu tamamlandı

27 Kasım 2024 Çarşamba 11:34

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) 2024 üretim sezonunu tamamladı. Bu doğrultuda dikim ve hasat çalışmalarında istihdam edilen kadın çalışanlarla teşekkür buluşması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, 2020’de başlattığı TABİP kapsamında il genelinde ilk etapta yaklaşık 1140 dekar alanda 5 milyon fide toprakla buluşturuldu. 

SEZONUN HASAT MESAİSİ SONA ERDİ
Olgunlaşan tıbbi ve aromatik bitkilerin bu sezon ilk hasat mesaisi sona erdi. Dikim ve hasat çalışmalarında istihdam edilen 42 yardımcı personele, İzmit Muhtarhane’de düzenlenen toplantıda emeklerinden dolayı teşekkür edildi.  Yardımcı kadın personellerin 2025 mayıs ayında yeni sezon için dikim ve hasat çalışmalarında yeniden istihdam edileceği bildirildi.
(Ömer İLGEÇ)

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