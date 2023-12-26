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Tarıma 236 Milyon 210 Bin TL'lik Destek

Kocaeli'de bu yıl 236 milyon 210 bin TL değerinde destek verilen çiftçiler, verimli ve bereketli bir sezon geçirdi.

Tarıma 236 Milyon 210 Bin TL'lik Destek

26 Aralık 2023 Salı 20:37

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle 2023 yılında çiftçilerin yüzünü güldürdü. Mazot, gübre, tohum, meyve fidanı desteği başta olmak üzere onlarca projeyi hayata geçiren Büyükşehir, 236 milyon 210 bin TL değerindeki desteklerle Kocaeli'de atıl durumda olan 120 bin dekar araziyi tarıma kazandırdı. 
   
 Çiftçiler verimli bir yılı geride bıraktı 
 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan tarımsal destekler kapsamında, 2023 yılında 236 milyon 210 bin TL değerindeki 18 proje hayata geçirildi. Yapılan desteklerle birlikte Kocaeli’de atıl durumda olan 120 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı. Büyükşehir’in tarımsal destekleriyle çiftçiler, bereketli ve verimli bir yılı geride bıraktı. 
   
 2 milyon 900 bin litre mazot verildi 
 Bu yıl içinde 16 bin 500 çiftçiye tamamı hibe 2 milyon 900 bin litre mazot ve 3 bin 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli bin 350 ton yem bitkisi tohumu ve 3 bin 50 ton gübre desteği verildi. Ayrıca, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) çerçevesinde bin 140 dekar alana yaklaşık 5 milyon biberiye, tıbbi nane ve oğul otu fidesi dikimi gerçekleştirildi. Modern sera kurulumu, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavuğu, damızlık manda, arıcılık gibi onlarca tarımsal destekle çiftçilere can suyu olan Büyükşehir, kooperatif ve birliklere her türlü desteği vererek, tarımın sürekliliğini sağladı. Son olarak sütte soğuk zinciri sağlamak ve süt hijyenine destek olmak amacıyla kooperatiflere ve birliklere yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı desteği verildi. Tarımın geliştirilmesi ve ortak projeler üretilmesi amacıyla uluslararası çalıştay düzenlendi. 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2023 arasındaki 5 yıllık süreçte 643 milyon 707 bin lira değerinde 66 tarımsal projeyi hayata geçirerek, tarıma ve çiftçilere destek sağladı. 
                                          


İHA
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