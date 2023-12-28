TOBB KOCAELİ GENÇ GİRİŞİMCİLER BAŞKAN BÜYÜKAKIN I ZİYARET ETTİ
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KOCAELİ SANAYİ ODASI, GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ TİCARET ODASI VE KÖRFEZ TİCARET ODALARI GENÇ GİRİŞİMCİLER YÖNETİM VE İCRA KURULU PROTOKOL ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR.
MARMARA BÖLGE VE KOCAELİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI MERT KAVŞUT VE BERABERİNDE KOCAELİ İCRA KURULU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKINI ZİYARET ETTİ
GENÇ GİRİŞİMCİLERE YAKIN İLGİ GÖSTEREN BAŞKAN BÜYÜKAKINA ZİYARETTE,İLERLEYEN 4 YILLIK SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK PROJELERİ HAKKINDA BAŞKAN TAHİR BÜYÜK AKIN İLE FİKİR ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDULAR.
BÜYÜKŞEHİR DEN GENÇLERE DESTEK
TOBB Gebze Genç İcra kurulu programda geniş sayıda yerini aldı. Başkan Büyük Akın Gebzenin geniş katılımda bulunduğu için ayrıca mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Kocaeli Büyükehir belediye başkanı olarak gençlere önem verip destek olduklarını açıkladı.
2024 yılının ilk çeyreğinde TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut ve yönetim icra kurulu olarak Bölgemizde Marmara bölge icra kurullarının da katılmasını hedeflediği bir dizi programlar yapmak için program içeriğini Başkan Büyük akına aktararak Kocaeli bölgesindeki genç girişimcileri bir çatı altında toplayarak gençlere vizyon ve misyon verecek projeler üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.