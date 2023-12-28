TOBB KOCAELİ GENÇ GİRİŞİMCİLER BAŞKAN BÜYÜKAKIN I ZİYARET ETTİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KOCAELİ SANAYİ ODASI, GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ TİCARET ODASI VE KÖRFEZ TİCARET ODALARI GENÇ GİRİŞİMCİLER YÖNETİM VE İCRA KURULU PROTOKOL ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR.