EKONOMİ:
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Ucuz altın kuyruğu

Kocaeli'de diğer kuyumculardan 150 lira düşük fiyata altın satan kuyumcu dükkanına vatandaşlar akın etti. Altın almaya gelen Rıdvan Oğuz, "Altını adeta bedava veriyorlar" dedi.

Ucuz altın kuyruğu

16 Kasım 2024 Cumartesi 12:39

 Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fethiye Caddesi bulunan bir kuyumcu dükkanında akşam saatlerinde adeta izdiham yaşandı. Altın fiyatlarının düşmesiyle Fethiye Caddesi'ndeki bir kuyumcu esnafı kampanya yaptı. Diğer esnaflardan yaklaşık 150 lira indirim yapan esnafın dükkanı kısa sürede müşteriyle doldu. Esnafın diğer kuyumculardan 150 lira düşük fiyata altın sattığını duyan vatandaşlar, kuyumcu dükkanına adeta akın etti. Yağmurlu havaya rağmen kuyumcu dükkanının önünde uzun kuyruklar oluştu. 
 
  "Altını adeta bedava veriyorlar" 
  Yağmur altında sırada bekleyen Rıdvan Oğuz isimli vatandaş, "Hanımın günü var. Onun için buraya geldik gram altın almaya. Fiyatlarda da düşüş var. Altını adeta bedava veriyorlar. Gramında 150-155 liralık fark var. Sıra beklemeye değer” ifadelerini kullandı.  


İHA
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