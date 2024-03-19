banner1001
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üreticilere karpuz tohumu desteği

Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlanacak.

Üreticilere karpuz tohumu desteği

19 Mart 2024 Salı 10:37

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verilecek. Karpuz tohumu desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Çiftçiler, 2024 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, Kandıra ilçesindeki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasına 22 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. 
  Büyükşehir Belediyesi, daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu ile Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklenmiş oldu. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı
Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Gübre Desteği Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Gübre Desteği
Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini...
KOTO’nun ihracat atağına MARKA desteği: 2 firma ihracata başladı, sayılar artıyor KOTO’nun ihracat atağına MARKA desteği: 2 firma...
Coşkunlar Yapı iş vesiyaset dünyasını buluşturdu Coşkunlar Yapı iş vesiyaset dünyasını buluşturdu
307 balıkçıya 4,5 milyon TL'lik destek 307 balıkçıya 4,5 milyon TL'lik destek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı
Kocaeli'de Ramazan ayı dolayısıyla balığa ilgi azaldı.

Haberi Oku