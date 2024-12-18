Vali İlhami Aktaş, (TOSB) Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesini (TOSB) ziyaret ederek, yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Vali İlhami Aktaş, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesini (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Yönetim Kurulu Başkan V. Alper Kanca ve Bölge Müdürü Murat Demir ile Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.

Vali İlhami Aktaş, Yönetim Kurulu ile bir süre görüşerek Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TOSB) faaliyetleri, projeleri ve katılımcılara sunduğu hizmetler hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.