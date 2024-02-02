Vali Yavuz, İş Dünyası İle Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor

Vali Seddar Yavuz, ilimiz genelinde ekonomi ve istihdama katkı sağlayan iş dünyası ve fabrika ziyaretlerine devam ediyor.

Elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve bakır lama üretimi alanlarında faaliyet gösteren SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ziyaret eden Vali Yavuz’a Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu eşlik etti.







SARKUYSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ve Genel Müdür Sevgür Aslanpay tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra toplantı salonuna geçtiler.

90.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 175 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren, bünyesinde 900 kişiye istihdam sağlayan ve ürettiği mal ve malzemeyi 80 ülkeye ihraç edip, 750 Milyon Dolar değerinde ihracat geliri elde eden SARKUYSAN’ın tanıtım videosunun gösterimi ve fabrikanın faaliyetleri hakkında verilen bilgi sunumunun ardından Vali Seddar Yavuz, fabrikada bulunan atölyeleri, döküm tesislerini ve üretim alanlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.







Çalışanlara kolaylıklar dileyen Vali Seddar Yavuz; alın ve akıl teri ile üretime, istihdama, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.