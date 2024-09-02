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Yıldız Demir Çelik’ten üst düzey atama

Türkiye’de demir çelik sektörünün güçlü oyuncularından biri olan Yıldız Demir Çelik, üst düzey yönetim değişikliği gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022’den bu yana Yıldız Demir Çelik bünyesinde Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Yılmaz, Genel Müdür olarak atandı.

Yıldız Demir Çelik'ten üst düzey atama

02 Eylül 2024 Pazartesi 13:53

Türkiye’de demir çelik sektöründe önemli  bir role sahip olan Yıldız Demir Çelik,  sektördeki büyümesini sürdürürken yönetim kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Demir Çelik bünyesinde 2018-2022 yılları arasında Tedarik Zinciri Direktörü, Ağustos 2022’den itibaren Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Selçuk Yılmaz, Eylül 2024 itibarıyla Genel Müdür olarak atandı.

Sektörün mevcut dinamiklerini göz önünde bulundurarak iş modelini ve stratejisini sürekli geliştiren Yıldız Demir Çelik, Selçuk Yılmaz’ın deneyimi ve vizyoner bakış açısı ile yenilikçi çalışmalara imza atmaya devam edecek. Yılmaz, müşterilere ve iş ortaklarına verilen değeri her zaman ön planda tutarak, şirketin müşteri ve çalışan deneyimi odaklı iş yapış modelini güçlendirmeye ve sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeye odaklanacak.

Selçuk Yılmaz Hakkında

Hatay İskenderun’da doğan Selçuk Yılmaz, 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009-2018 yılları arasında demir çelik sektörünün önde gelen firmalarında çeşitli yönetim kademelerinde görev alarak, üretim süreçlerinde uzmanlaştı ve bu görev yaptığı şirketlerin yatırımlarının devreye alınmasında önemli katkılar sağladı. Mart 2018’de Yıldız Demir Çelik’te Tedarik Zinciri Direktörü olarak göreve başlayan Yılmaz, bu dönemde Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını başarıyla tamamladı. Ağustos 2022’den itibaren Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Yılmaz, Eylül 2024 itibarıyla Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü olarak görevini sürdürecek.

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