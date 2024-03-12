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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretimi ve cari denge verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi

12 Mart 2024 Salı 18:35

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.  Zeytinoğlu, “Ocak ayında cari denge 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi. Bu veriyle birlikte yıllık açık 37 milyar 516 milyon dolara geriledi. Yıllık açıkta gerçekleşen 7.9 milyar dolar iyileşmede dış ticaret açığındaki azalmanın etkisini görüyoruz. Dış ticaret açığı ocak ayında 8.2 milyar dolar gerileyerek 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocakta hizmetler dengesi kaleminin katkısı ise 2.8 milyar dolar oldu. Bu kalem geçen yılın aynı ayının 26 milyon dolar gerisinde” dedi.

 

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Şubat ayında ihracatımız 21 milyar doları aşarak şubat ayları içerisinde en yüksek değere ulaşmıştı. İthalatın da gerilemesiyle, şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 42.3 azaldı. Bunun cari dengeye yansıyacağını ve şubat ayında da yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretim endeksine ilişkin de değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi ocak ayında yıllık bazda yüzde 1.1 artarken aylık bazda bir değişim göstermedi. Sektörlere baktığımızda yıllık bazda enerjide yüzde 7, sermaye mallarında yüzde 4.2 ve orta yüksek teknolojili ürünlerdeki yüzde 3.5’luk artışlar sanayi üretimindeki genel artışın üzerinde.  Bununla birlikte yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık yüzde 3.3, aylık yüzde 21.5’luk gerileme dikkat çekici. Katma değerli üretim açısından bu kalemi önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Zeytinoğlu, geçen yılın şubat ayında deprem etkisiyle üretimde yaşanan daralmadan, şubat ayı verisinde bundan kaynaklı baz etkisinin görüleceğini söyledi.

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