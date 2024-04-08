Başkan Büyükgöz'ün Annesi Dualarla Uğurlandı

Darıca Emek Mahallesinde ikamet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte 3 çocuk annesi Selfiraz Büyükgöz(86),vefat etti. Selfiraz Büyükgöz için bugün, Darıca Emek Mahallesi Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, BBP Genel Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti Kocaeli eski İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yakınları katıldı.Selfiraz Büyükgözün naaşı kılınan cenaze namazı sonrası Darıca Nene Hatun Aile Mezarlığında toprağa verildi.





Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz e tekrar başsağlığı diliyor merhume annesine Allah cc dan rahmet niyaz ediyoruz

İHA