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GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ KURUMSAL HEDİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ FUARI’NDA

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Kurumsal Hediye ve Promosyon Fuarı’na katıldı.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ KURUMSAL HEDİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ FUARI'NDA

19 Eylül 2024 Perşembe 10:42

          Fuarın açılışında konuşma yapan Aslantaş; “Sizlere sanayinin, üretimin ve teknolojinin başkenti, aziz İstanbul’umuzun komşusu ve doğuya açılan kapısı Gebze’den selamlar getirdim. Gebze Ticaret Odası, 35 yıllık geçmişi ve 25 bini aşkın üyesi ile Türkiye’nin en güçlü ve en aktif odalarından biridir. Bizler sektör ayırt etmeksizin tüm üyelerimizin yanında olup; işlerini, üretimlerini, satışlarını ve ihracatlarını arttırmak için her türlü desteği ve çalışma yapmayı görev addediyoruz. Hediyelik eşya ve promosyon sektörünün düzenlemiş olduğu bu fuara hayırlı olsun demek için Gebze’den geldim. Gebze’de 25 bini aşkın potansiyel müşteri olduğunu göz önüne alırsak; bu fuarın sektöre ilişkin mevcut ticaretin pekişmesine, yeni ticaret ağı ve dostlukların da kapılarının açılmasına vesile olacağı aşikar olup; bu fuarda üyelerimizin stant açması ve Etkin Promosyon firmamızın ana sponsor olması bizim için gurur kaynağıdır” dedi ve  fuarda stant açan Oda Üyesi Kerem Baskı Merkezi’ne, tüm sektör temsilcisi Oda üyelerine, yerli ve yabancı firmalara, PROMOTÜRK ailesine bereketli bir sezon ve bol satışlar diledi.

Konuşmaların ardından stantları gezen ve sektörle ilgili bilgiler alan Başkan Aslantaş; Üyelerinin ticareti geliştirmek için yapacakları çalışmalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek olacaklarını dile getirerek, bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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