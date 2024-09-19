Konuşmaların ardından stantları gezen ve sektörle ilgili bilgiler alan Başkan Aslantaş; Üyelerinin ticareti geliştirmek için yapacakları çalışmalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek olacaklarını dile getirerek, bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ KURUMSAL HEDİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ FUARI’NDA
Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Kurumsal Hediye ve Promosyon Fuarı’na katıldı.
Konuşmaların ardından stantları gezen ve sektörle ilgili bilgiler alan Başkan Aslantaş; Üyelerinin ticareti geliştirmek için yapacakları çalışmalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek olacaklarını dile getirerek, bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.